Calcio serie D. L’Acf Foligno va in trasferta a Montevarchi. Il tecnico Manni: "Dobbiamo farci trovare pronti»

In attesa di appuntamenti con le squadre di alta classifica, oggi l’Acf Foligno (fischio di inizio ore 15) gioca a Montervarchi, formazione che in estate era partita con ambizioni di alta classifica e adesso si ritrova impelagato nelle zone a rischio della graduatoria. Una sfida che obbligherà l’Acf a fornire una prestazione, di maturità alla pari di quella cha ha consentito agli uomini di Alessandro Manni di superare il Siena il turno precedente. "Vincere fa sempre piacere vincere – spiega Alessandro Manni -, in particolare con squadre di blasone come appunto il Siena: è il premio per il nostro percorso. Frutto del lavoro settimanale che ci offre la consapevolezza delle nostre possibilità. Non che la sfida odierna sia meno importante. Una partita scomodissima dal punto di vista della classifica, in quanto che sta sotto tira fuori risorse ed energie inaspettate. Montevarchi che non era partito con questo obiettivi, un collettivo giovane con ragazzi interessanti che adesso è invischiato nella lotta per la sopravvivenza che contro di noi proveranno a darci filo da torcere. Desiderio legittimo, - continua Manni – per cui per evitare una figuraccia abbiamo il compito per farci trovare pronti. Abbiamo preparato la sfida in maniera serena, senza timori e questo ci deve dare lo stimolo a proseguire fino alla fine. Se non lo facessimo sarebbe un tradimento a quanto di bello e buono abbiamo fatto fino a questo punto. Montevarchi è una piazza che vanta esperienza in Lega Pro una realtà che contro di noi si giocherà la salvezza". Confronti che l’Acf affronterà orfano di Calderini causa problemi muscolari e Cesaretti assente per motivi personali. In campo dopo la squalifica torna Panaioli. "Ho tante carte da giocare e posso scegliere anche alle indicazioni arrivate dall’amichevole di giovedì. Merito di quanto sta facendo è dell’intera rosa, perché il livello di allenamento è altissimo. Sono tutti ragazzi straordinari- conclude Manni - anche coloro che hanno giocato di meno ma che stimo e li ringrazio".

ACF : Tognetti, Santarelli, Grea, Schiaroli, Zichella, Settimi, Ceccuzzi, Panaioli, Hkribech, Tomassini, Pupo Posada. Carlo Luccioni