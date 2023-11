Calcio serie d, l’amarezza di severino capretti. "Orvietana, persa una non partita»

ORVIETO - "Abbiamo perso una non partita". Severino Capretti mastica amaro all’indomani della sconfitta dell’Orvietana nel recupero della sfida contro il Poggibonsi sospesa il 5 novembre, alla fine del primo tempo, per vesciche ai piedi del direttore di gara. I secondi 45 minuti hanno sorriso ai toscani, subito in vantaggio dopo 2 minuti per un’autorete sfortunata di Lorenzini. "Peccato soprattutto per quello – continua il ds biancorosso – perché recupero uno svantaggio con 45 minuti a disposizione è il doppio più complicato. Peccato perché eravamo in un bel momento e sono convinto che dieci giorni fa non l’avremmo persa". Una sconfitta che ferma a due la striscia di risultati utili dell’Orvietana che mantiene comunque un punto di vantaggio sulla zona playout. Occasione per il riscatto domenica quando la Fiorucci band sarà di scena in casa del Ghiviborgo. I toscani in casa hanno vinto 4 gare su 5, mentre l’Orvietana, lontano dal Muzi, ha conquistato solo un punto.