Calcio serie d. L’Orvietana va a caccia del sorpasso. Partita delicata a Montevarchi

ORVIETO - Il Ds dell’Orvietana, Severino Capretti, non è tra i convocati per la trasferta a Montevarchi. Non è squalificato ma in Ospedale come già capitato a Presidente e allenatore biancorosso. Come gli altri tornerà presto. Coraggio Direttore. In tema salutistico si attende la valutazione dell’infortunio a Kone uscito malconcio mercoledì. Non c’è troppo ottimismo, le certezze solo lunedì. La trasferta dovrebbe dare risposta alle domande che i tifosi si pongono. L’Orvietana vera è quella dei due successi con Foligno e Siena o le vittorie sono state frutto di particolari situazioni? La verifica è importante . Per le motivazioni superiori nella prima (derby) e l’incompletezza della formazione senese in Coppa. Il Montevarchi, che ha gli stessi punti e un Rosini in più potrebbe fornire i chiarimenti. Rizzolo, dopo mercoledì, ha lavorato molto sull’affinamento del gioco di squadra. Le note liete le forniscono i più giovani. Formiconi, Barbini, Marchegiani, il rientrante Sforza stanno facendo bene candidandosi quali punti fermi. Pepe, Petritaj e qualche altro sono ben avviati a completare la maturazione. Caon sta guidando la riscossa dei maggiorenni ed è il solito punto di forza. Lo stesso vale per Ricci, Berardi, Mauro mentre sta rinvenendo forte Cristian Esposito. Simic aveva bisogno, con tutta probabilità, di staccare un po’ la spina e mercoledì è stato accontentato.

ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Ricci, Berardi, Mauro, Barbini, Sforza, Esposito, Herrera, Caon, Tenkorang. All. A. Rizzolo.

Roberto Pace