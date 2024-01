Calcio serie D. Orvietana ad Altopascio. Biagioli: "C’è fiducia»

ORVIETO - “L’ante”, prima dell’impegnativa trasferta odierna ad Altopascio, si è concluso con la cena del "compattamento", riguardo la "compattezza", nella quale il presidente, Roberto Biagioli, ha ribadito alla truppa la fiducia nella stessa, ricordando come l’Orvietana si sia vista costretta a scelte, anche dolorose, mantenendo quasi completamente intatto il gruppo costruito nel precampionato. "In noi – ha detto – è scattata la scintilla che c’ha rinnovato le motivazioni. Mi auguro e spero, sia stata la stessa cosa per voi. Il campo dovrà dimostrarcelo. Quindi, l’Orvietana deve essere convinta di andare a giocare una partita come tante altre e non quella contro un avversario più forte sulla carta". Alla quale, non prenderanno parte né Congiu perché squalificato, oltre a Cuccioletta non ancora rimessosi dall’attacco influenzale. Marsili appare, invece, pronto così come Vignati, in predicato per essere titolare fin dal primo minuto. Due cartucce in più, allo stesso modo importanti, in difesa e in attacco. In mezzo, chissà se Rizzolo intenderà gettare subito nella mischia, Proia, ultimo arrivato. Quanto al resto degli interpreti il tecnico deciderà con scelte che dovranno tener conto di quanto fatto e visto nei lunghi allenamenti durante la sosta natalizia.

ORVIETANA: Marricchi; Vignati, Ricci, Siciliano; Caravaggi, Greco, Orchi, Fabri, Gomes; Marsilii, Santi. All.: Rizzolo.

Roberto Pace