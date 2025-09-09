Calcio serie D. Orvietana, vittoria dedicata al presidente Biagioli: "Restiamo concentrati e continuiamo a lottare»

ORVIETO - Buona la prima per l’Orvietana. E che prima. La formazione di Rizzolo firma l’impresa della prima giornata del girone E di serie D andando ad espugnare il Lungo Bisenzio di Prato. Un blitz vero e proprio perché i lanieri sono sì partiti in ritardo ma hanno messo in rosa giocatori di assoluto valore per la categoria. Un successo che ha inorgoglito il presidente Roberto Biagioli. In forse fino all’ultimo, sulla via del recupero dopo un intervento all’anca, il numero uno biancorosso ha voluto comunque seguire i suoi ragazzi in una trasferta sconsigliata dal punto di vista medico. "Mi hanno regalato davvero una bella vittoria. Complimenti. Ma ancora non abbiamo fatto niente. Restiamo concentrati e continuiamo a lottare tutte le domeniche come abbiamo fatto a Prato". Già, anche perché domenica prossima, al Muzi, arriverà il Siena a caccia di riscatto dopo il ko interno contro il Tau Altopascio. "Sarà un’altra sfida durissima – sottolinea Rizzolo – e siamo già concentrati sulla prossima sfida. Intanto però ci godiamo questi primi tre punti conquistati in un campo molto difficile e contro una corazzata. Siamo stati bravi a colpire quando abbiamo avuto l’occasione per poi difenderci con ordine e ripartire. Avevamo studiato il Prato e sapevamo che avremmo potuto far male negli spazi larghi. L’avevamo preparata così e il risultato ci ha dato ragione". Sugli scudi anche Gianmarco Caon, autore del gol decisivo e sempre più leader dei biancorossi dopo la partenza di Panattoni. "Sono contento anche per Gianmarco. Lui sa che deve solo continuare così. Come lui tutti i suoi compagni. Dobbiamo sempre giocare da squadra come abbiamo fatto a Prato per regalare alla piazza e alla società le soddisfazione che meritano. Come l’anno scorso? Ogni stagione fa storia a sé. Pensiamo a quest’annata e, soprattutto, al Siena...".