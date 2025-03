Calcio serie D, partita spostata al 12 marzo (alle 14.30) per l’indisponibilità dello stadio. Trestina, domenica di pausa e mercoledì di fuoco. Calori prepara il match contro la Fezzanese

Una domenica di pausa, in attesa di un mercoledì di fuoco ed (auspicabilmente) da leoni. Nessun impegno di campionato ieri per il Trestina, in quanto il match contro la Fezzanese si disputerà il 12 marzo: un rinvio determinato dall’indisponibilità dello stadio di Seravezza, dove il prossimo avversario dei bianconeri disputa le gare interne e dove ieri è andata in scena la sfida Seravezza Pozzi-Flaminia Civita Castellana.

L’ipotesi di anticipare il confronto al sabato, prospettata dal club ligure, non è stata accolta dalla società altotiberina, che ha preferito optare per il turno infrasettimanale soprattutto in considerazione del fatto che domenica 16 marzo il calendario prevede una giornata di sosta del campionato.

L’allenatore Simone Calori, già subito dopo il vittorioso match di sabato 1° marzo contro il Grosseto (che ha permesso alla squadra del presidente Leonardo Bambini di conquistare un successo che tra le mura amiche mancava addirittura dal match dell’andata proprio contro la Fezzanese del 3 novembre scorso), aveva rimarcato come occorra concentrarsi esclusivamente sul lavoro per centrare l’obiettivo salvezza.

In quest’ottica, l’affermazione in rimonta ottenuta al "Casini" contro una delle squadre meglio attrezzate del campionato è stata una salutare boccata di ossigeno necessaria per alimentare una classifica che rimane ancora problematica ed al contempo per restituire fiducia a tutto l’ambiente bianconero.

Paolo Cocchieri