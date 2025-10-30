Calcio serie D. Tegola Foligno, nuovo infortunio. Si ferma anche Edoardo Ceccuzzi

FOLIGNO – Per il Foligno una tegola dopo l’altra. Come se non bastassero i due infortuni di Lorenzo Schiaroli Pietro Morlandi, l’allenatore Alessandro Manni adesso è alle prese con quello di Edoardo Ceccuzzi. Il centrocampista che ha già saltato gli due appuntamenti a Scandicci e domenica scorsa quello con il Terranuova dovrà rimanere al palo ancora per una quindicina - venti giorni. Ceccuzzi che alla vigilia della trasferta di Scandicci durante la rifinitura del sabato si era procurato una distorsione, martedì alla ripresa della preparazione in vista della trasferta di Follonica ha provato ad allenarsi ma dopo pochi minuti ha alzato bandiera bianca. Il dolore continua a persistere, per cui lo staff medico, per evitare ulteriori guai, lo ha consigliato di uscire. Alla luce di queste novità, il ritorno in campo del centrocampista appare ipotizzabile entro quindici – venti giorni. In poche parole Ceccuzzi oltre alla trasferta di domenica prossima sul terreno del Follonica Gavorrano, sarà costretto ad assistere dalla tribuna alla partitissima della domenica successiva, al Blasone contro il Siena e la trasferta successiva di Sansepolcro. A Follonica, invece, il Foligno potrebbe riavere a pieno regime, Khribech e Sylla che in occasione del confronto con il Terranuova sono scesi in campo ancora febbricitanti, mentre Tomassini nonostante il fastidio al ginocchio ha voluto essere eroicamente in campo. "Auguriamoci che, questo periodo di grossa emergenza possa finire al più presto e che a Follonica – ha spiegato il ‘diesse’ Filippo Petterini – Manni potrà contare su quest’ultimi tre, completamente ristabiliti. Al contrario la partita con il Follonica Gavorrano, che si presenta già piena di difficoltà potrebbe diventare ancora più difficile".

Carlo Luccioni