Calcio serie D. Trestina , il ritorno alla vittoria con l’inno cantato dai ragazzi

Una domenica di quelle da segnare sul calendario. Prima partita con il nuovo inno in sottofondo, cantato dai ragazzi del settore giovanile, protagonisti della sfilata davanti al pubblico del Casini, prima del fischio di inizio, e ritorno alla vittoria nella gara contro il Camaiore. Il Trestina festeggia il ritorno alla vittoria e lo fa davanti al suo pubblico. Due gara al Casini e due successi, con il Bernicchi di Città di Castello che dopo le debacle con Grosseto e Foligno, c’è da scommetterci, verrà bandito almeno per qualche partita. Intanto il primo a godersi il ritorno ai tre punti è il tecnico Simone Calori, deus ex machina, fra l’altro, del nuovo inno. "Questa vittoria ci serviva davvero. Per la classifica ma anche e soprattutto per l’ambiente. Per lo staff, per i giocatori e per tutti coloro che ruotano intorno alla società e che, quotidianamente, si impegnano insieme a noi. É un successo di tutti". Con una firma speciale, quella di Daniele Ferri Marini. Serviva una grande prova e il capitano ha risposto presente con una doppietta d’autore.

Il miglior viatico in vista del derby di domenica prossima a Cannara in cui il Trestina sarà chiamato a confermare quanto di buono visto contro il Camaiore.