Calcio serie D. Trestina, c’è Grosseto

TRESTINA - Galvanizzato dalle vittorie contro Aquila Montevarchi e Vivi Altotevere, il Trestina è atteso da una sfida difficile contro il Grosseto: per disposizione della Questura, il match si giocherà allo stadio "Bernicchi". "In una settimana - ci scherza su il presidente Leonardo Bambini - abbiamo fatto il giro dell’Alta Valle del Tevere: prima al "Casini", mercoledì a Sansepolcro ed ora a Città di Castello". Le prime tappe hanno regalato soddisfazioni, confida nel "non c’è due senza tre" oppure, visto che i toscani in trasferta hanno sempre pareggiato, non disprezzerebbe un risultato di parità? "Noi puntiamo sempre al massimo - afferma - ma l’avversario è di quelli impegnativi, finora mai sconfitto in un campionato nel quale aspira ad un ruolo da protagonista". Unico neo del turno infrasettimanale è stata l’espulsione di Menghi, la seconda rimediata in 3 gare disputate. "In realtà - dichiara Bambini - ritengo eccessive le 2 ammonizioni dell’arbitro. A Sansepolcro la squadra ha fatto bene, conquistando 3 punti preziosi. Proseguire così".

TRESTINA: Fiorenza, Bucci, Dottori, Omohonria, Contucci, Sensi, Belli, Gramaccia, Tascini, Di Nolfo, Farneti. All. Ciampelli. Arbitro: Sassano di Padova. Paolo Cocchieri