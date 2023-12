Calcio serie D. Trestina, c’è il Gavorrano. Ciampelli: "Sarà difficile»

TRESTINA – Reduce dal pokerissimo calato a Cenaia, il Trestina è atteso oggi da un match difficilissimo contro il Follonica Gavorrano che si presenta al "Casini" con un biglietto da visita davvero invidiabile: nessuna sconfitta sino ad ora, 6 vittorie ed un pareggio (a Livorno) nelle ultime 7 gare. "Avversario davvero difficile - afferma il tecnico bianconero Davide Ciampelli - che vanta la difesa meno perforata del torneo ed ha una rosa completa in ogni reparto. Noi veniamo da una bella vittoria esterna che fa seguito ad un’altra positiva prestazione contro il Tau Altopascio". In settimana hanno lasciato il club Gramaccia e Morlandi e l’organico comincia a essere numericamente risicato…: "Ho massima fiducia - risponde il mister - nella società, che conosce la situazione e sa come intervenire". Una conferma al riguardo arriva dal Ds Sante Podrini: "Siamo contenti del nostro gruppo - spiega - ma è certo che qualcosa in entrata faremo, cercando di sfruttare questa finestra di mercato per inserire nel mosaico i giusti tasselli". Non sarà disponibile Farneti, convocato Irione. Sarà l’ultimo match del 2023 al "Casini".

TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci, Menghi, Contucci, Sensi, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Marietti. All. Ciampelli.

Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno. Paolo Cocchieri