Calcio serie D. Trestina, oggi la sfida col Seravezza

TRESTINA - La strada della salvezza passa da qui. Il Trestina è atteso oggi (stadio "Buon Riposo" di Seravezza, inizio ore 14,30) da un match contro la Fezzanese il cui esito peserà notevolmente sul prosieguo della stagione. La squadra del presidente Bambini affronterà infatti una formazione che occupa l’ultima posizione in classifica, distanziata di 5 punti dagli altotiberini: un eventuale colpaccio esterno permetterebbe ai ragazzi di mister Calori di assicurarsi un considerevole vantaggio sull’odierno avversario, difficilmente colmabile nelle 7 partite che resterebbero da disputare.

La sorprendente vittoria ottenuta domenica in questo stesso impianto dal Flaminia Civita Castellana ai danni del Seravezza Pozzi ha permesso ai laziali di appaiarsi in classifica al Trestina: un elemento, questo, che conferisce ulteriore importanza al match odierno. Nella gara d’andata disputata il 3 novembre i bianconeri si imposero sulla Fezzanese con un perentorio 3-0, ma quel risultato non deve alimentare facili illusioni visto che nel mercato invernale i liguri si sono rafforzati e sono reduci da 6 risultati utili consecutivi.

Per quanto concerne la formazione (da valutare le condizioni di Nouri e Serra), l’undici iniziale potrebbe essere il seguente: Fratti, Giuliani, Bucci, D’Angelo, De Meio, Sensi, Lisi, Marcucci, Mencagli, Ferri Marini, Buzzi. All. Calori. Ad arbitrare la sfida è stata chiamata Nicole Puntel della sezione di Tolmezzo.

Paolo Cocchieri