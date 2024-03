Calcio serie D. Trestina, parla Ciampelli: "E’ un pareggio positivo»

TRESTINA - Vantaggio dopo una manciata di secondi siglato da Tascini, buona gestione nel primo tempo, un inizio di ripresa con qualche sofferenza, il pareggio dei locali ed il risultato non cambia più: il bilancio per il Trestina è un 1-1 sul terreno dell’Aquila Montevarchi, salutato con soddisfazione nell’ambiente bianconero: "Credo sia un risultato positivo - commenta l’allenatore Davide Ciampelli - ottenuto in una sfida difficile. Venivamo da una da una sconfitta contro l’Orvietana giunta in un match che non avevamo affrontato nella maniera ottimale, mentre in terra toscana la squadra ha avuto il giusto atteggiamento, mostrando massima concentrazione e cattiveria agonistica". "Dopo neanche un minuto siamo andati a segno - prosegue il tecnico - ed abbiamo disputato un buon primo tempo. Nell’intervallo l’Aquila Montevarchi ha operato 3 sostituzioni ed ha accentuato la propria spinta offensiva, noi a differenza di quanto a volte ci è capitato non abbiamo sbagliato approccio ad inizio ripresa ma abbiamo comunque sofferto la pressione avversaria. Il pareggio è arrivato su un episodio controverso: l’assistente ha ritenuto che il pallone avesse oltrepassato la linea di porta e l’arbitro ha convalidato il gol". Paolo Cocchieri