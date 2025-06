CALCIO SERIE D. Trestina: presi . Priore, Proietti Zolla e Manfredi

Trestina scatenato sul mercato. Tris di acquisti messo a segno dal dg Lorenzo Bambini e dal ds Sante Podrini con l’obiettivo di rinforzare e, al tempo stesso, ringiovanire la squadra. Ufficiale un doppio ingaggio in attacco. Dal San Donato Tavarnelle ecco Leonardo Manfredi, mentre dal Montevarchi arriva Edoardo Priore. Entrambi classe 2002, vanno a completare un reparto che registra la conferma del capitano Daniele Ferri Marini (90).

Sulla corsia esterna ecco Daniele Proietti Zolla (05), alla prima esperienza in serie D dopo la stagione da protagonista vissuta a Fabriano, in Eccellenza marchigiana, e dopo essere cresciuto nelle fila del Terni Fc con cui ha debuttato due anni fa in Eccellenza. Una sorta di ritorno a casa per Priore, umbro, che giocherà per la prima volta in Umbria. "Dal primo impatto ho subito percepito un ambiente familiare, credo dunque sia un ambiente dove fare bene sia a livello personale, che di squadra. L’obiettivo è sicuramente vivere una stagione più tranquilla di quella che ho vissuto lo scorso anno e di quella che è stata vissuta qui".

"Una grande chance che cercherò di sfruttare al meglio" le parole di Daniele Proietti Zolla. E il mercato non finisce qui con la società impegnata nel completare la rosa a disposizione di Simone Calori.