Calcio serie D. Trestina senza freni, tre successi consecutivi. Ciampelli: "C’è entusiasmo, la gente ci segue»

"I playoff? Facciamo i seri. Come dico sempre ai ragazzi, ricordiamoci di Orvieto". Già, la partita che ha segnato la storia recente di un Trestina che, dopo il ko nel derby, ha conquistato 13 punti in 8 partite. Le ultime 3 vittorie di fila hanno rilanciato alla grande la formazione di Davide Ciampelli che domenica ospiterà il Livorno quarto in classifica con 6 punti in più dei bianconeri. "Noi – sottolinea il tecnico – siamo a 7 lunghezze dalla zona playout. Quello era e resta il nostro obiettivo. Ci godiamo il bel momento e la vittoria di carattere di Figline, ma deve essere solo uno stimolo a continuare su questa strada. In questo momento c’è un gruppo giovane, trascinato da quei pochi grandi che stanno facendo il loro alla grande e sono da esempio". Tre nomi su tutti: Alessandro Tascini, capocannoniere con i suoi 7 centri, Francesco Di Nolfo, risolutivo anche a Figline, e il capitano Lorenzo Belli. "Non voglio fare dei nomi perché non sarebbe giusto. La cosa più bella è che, tutti insieme, siamo riusciti anche a ricreare un bel connubio con il paese. La gente si segue, ci sostiene e questo era il primo obiettivo dopo la retrocessione. Adesso sta a noi, con i risultati, portare sempre più gente allo stadio".