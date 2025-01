Calcio serie d. Trestina torna a giocare in casa, arriva il Livorno

TRESTINA - Reduce da due sconfitte in trasferta, il Trestina a distanza di quasi un mese dall’ultima volta torna a giocare davanti al pubblico amico (il match per motivi di ordine pubblico si disputerà peraltro al "Bernicchi" di Città di Castello) affrontando la capolista Livorno. I labronici sono reduci da una vittoria per 5-0 che ha rinsaldato la loro solitaria leadership della graduatoria, mentre i bianconeri cercheranno di rimettersi in rotta di navigazione, ben consapevoli di trovarsi di forte la squadra probabilmente più forte del torneo. All’andata il Trestina, in vantaggio fino a pochi minuti dal termine, subì una sconfitta bruciante maturata grazie ad un rigore nei minuti di recupero: fu la prima di una serie di rimonte subite dagli altotiberini, circostanza questa che si è ripetuta anche 7 giorni fa a Poggibonsi: "Dopo un buon primo tempo - dichiara al riguardo l’allenatore Calori - nella parte finale non abbiamo gestito la gara come avremmo dovuto: occorre ragionare e mantenere il giusto atteggiamento anche nella fase di non possesso. Il Livorno ha tantissimi pregi e pochissimi difetti: dovremo essere bravi a limitare i primi e sfruttare i secondi, mantenendo sempre la nostra identità. La sfida è difficilissima, ma all’andata abbiamo dimostrato di poter dire la nostra".

TRESTINA (4-4-2): Fratti; Giuliani, Sensi, De Meio, Bucci; Lisi, Marcucci, Serra, Nouri; Mencagli, Ferri Marini. All. Calori. Arbitro: Gambirasio di Bergamo. Paolo Cocchieri