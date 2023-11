Calcio serie D. Trestina vola, Ciampelli:: "Prova di carattere»

TRESTINA - Due vittorie in cinque giorni e la classifica del Trestina torna a sorridere. Davide Ciampelli si gode il magic moment dei suoi. Successo di misura, al Casini, contro il Montevarchi con eurogol di Di Nolfo e vittoria in rimonta nel derby di mercoledì al Buitoni e la classifica recita 13 punti dopo 9 gare, nono posto con 3 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Sotto con il gol dell’ex Ferri Marini, il Trestina ha trovato la forza di reagire e portare a casa l’intera posta in palio con le reti di Farneti, vera rivelazione di questa prima parte di stagione, e Belli dal dischetto. "Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra – sottolinea Ciampelli – una partita vinta con una prova di carattere che resterà nella storia di questa società. Si vince e si perde tutti insieme. Vincere con questa rabbia e questa cattiveria può essere determinante a questo punto della stagione". Domenica, al Bernicchi di Città di Castello, arriva la corazzata Grosseto.