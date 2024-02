Calcio serie D. Una bella Orvietana si riprende il derby. Il Trestina cade in casa, decide un autogol

TRESTINA

0

ORVIETANA

1

TRESTINA: Fiorenza 6, Dottori 5,5, Bucci 6 (41’ s.t. Bartolucci s,v.), Conti 6, Contucci 5,4, Sensi 6 (33’ s.t. Soldani 6), Belli 6, Menghi 5,5, Tascini 6, Di Nolfo 5,5, Farneti 6 (20’ s.t. Marietti 6). All. Ciampelli 6

ORVIETANA: Marricchi 6, Manoni 7 (47’ s.t. Siciliano s.v.), Lorenzini 6, Ricci 6,5 (47’ s.t. Labonia s.v.), Mafoulou 6 (30’ s.t. Marchegiani 6), Congiu 7. Fabri 7, Greco 7, Marsilii 5,5 (48’ s.t. Gomes s.v.), Proia 7, Stampete 6 (30’ s.t. Orchi 6). All. Rizzolo 7

Arbitro: Iacopetti di Pistoia 7

Marcatore: 16’ p.t. Contucci (autogol)

Note: al 45’ s.t. allontanato dalla panchina il preparatore dei portieri tresrtinese Massetti

TRESTINA - L’Orvietana si impone con merito su un Trestina che nell’arco di tutto il match non riesce mai a concludere nello specchio della porta difesa da Marricchi e conquista 3 punti importantissimi in chiave salvezza. Nella prima frazione gli ospiti mettono in mostra un pressing asfissiante (ottimo Greco in fase di interdizione) ed impediscono ai padroni di casa di rendersi pericolosi, al punto che in 45’ non si registra alcun tiro dei padroni di casa. L’Orvietana parte col piede sull’acceleratore e va al tiro dopo 5’: punizione di Greco, Fiorenza respinge di pugno, Fabri tenta dalla distanza ma la mira è sbagliata. Passano 4’ e la formazione di mister Rizzolo va vicinissima al gol: cross da sinistra di Lorenzini e colpo di testa di Proia che manda il pallone a lato di pochissimo, con il portiere impossibilitato ad intervenire. Al 16’ gli ospiti passano in vantaggio: Greco ruba palla a Di Nolfo a metà campo ed appoggia a Proia, verticalizzazione per Fabri sul cui cross dal fondo Contucci, nel tentativo di anticipare un avversario, indirizza il pallone alle spalle di Fiorenza. Il Trestina non riesce a trovare il bandolo della matassa, con gli avversari che si fanno preferire per ritmo ed intensità. Proteste dell’Orvietana al 40’ per un presunto fallo di mano in area di Sensi su tocco di Starpete, ma l’arbitro lascia proseguire. La ripresa si apre con un pericolo per il Trestina, con Menghi che su cross di Stampete (3’) rischia un inopportuno disimpegno in area. Al 13’ la prima conclusione dei padroni di casa: a provarci è Di Nolfo, pallone abbondantemente alto. Altra chance per gli ospiti al 16’: lungo lancio, deviazione di testa di Dottori che diventa un assist per Marsilii, che non ne approfitta. Il Trestina prova a farsi vedere in avanti, ma le conclusioni di Belli (24’), Di Nolfo (26’) e Tascini (30’ e 33’) terminano alte. Spreca l’Orvietana al 35’ con Marsilii, che da posizione favorevole conclude addosso al portiere.

Paolo Cocchieri