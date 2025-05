Calcio Uisp: Locanda Alinò campione, lo scudetto è ancora suo!

La Spezia, 8 maggio 2025 – La Locanda Alinò, per l'ennesima volta, conquista lo scudetto del campionato Uisp provinciale. Lo fa in grande stile, con tre giornate di anticipo, nel proprio turno di riposo, senza passare dai playoff, visto che era stato già leader nella prima fase della stagione, superando in extremis l'Avosa. Gli altri verdetti nella Lega della Spezia e della Val di Magra, arrivano dal Girone 2 con il Veppo promosso nel Girone 1, mentre Comano e Pallerone sono balzate dal Girone 3 al Girone 2.

GIRONE ECCELLENZA

Risultati: Aurora Ponteggi-La Gira O.F. Chelli 3-4 (Alberghini M., Stefanelli L., Tacchini N.; Ferdani F. (2), Corvi Dallara L., Iacobbe F.), Good Boys-Realchiappa Progetto Appalti 4-5 (Ambrosini C. (2), Bello M., Di Moisè M.; Lorenzi D., Shabanaj G., Perrone F., Barabibi M. (2)), Avosa-Leta Scp 3-4 (Castiello M. (2), Coraci M.; Corvi N. (4)).

Classifica: Locanda Alinò punti 17; La Gira Of Chelli 13; Leta Scp 12; Realchiappa 11; Avosa 9; Aurora 4; Good Boys -3.

GIRONE PROMOZIONE

Risultati: Real Dlf Pizzeria Chiara-Sporting Bacco 4-4 (Bastoni D. (2), Rabà G., Musetti A.; Calzolari N. (3), Casalini L.), Pellegrini Gomme-Levanto 5-2 (Severi S. (2), Gambino D., Cupini L., Castagnaro M.; Gianelli D., Beretta M.), Sesta Godano-Saja Srl 6-2 (Visigalli E. (3), Carinto F., Ghiorzo J., Taddei D.; Chierici T., Abatangelo L.).

Classifica: Sesta Godano punti 14; Real Dlf 13; Pellegrini 12; Levanto 9; Sporting Bacco 7; Pin Bon 6; Saja 4.

GIRONE 2

Risultati: Moto Masini-Dlf/Gmn 6-6 (Masini M. (3), Pieri J. (2), Bertagni S.; Battis J. (3), Bonamino F. (2), Doveri L.), Ac Rebocco/Vf Alinò-Fc Armaneto 7-4 (Todaro F. (2), Coppola M. (2), Grillo R., Della Selva V.; Conca P. (4)), Bar Cavour-Sarzanello 3-0 (Tonello M. (2), Pierini L.), Bar Ravenna-Asc Bagnone 3-2 (Centofanti G. (2), Taouil A.; Casoni J., Giromini M.), Asd Veppo-Delta Del Caprio 13-3 (Beverinotti M. (4), Lufrano G. (4), Fontanabona I. (2), Ferrari V., Martoni F., Cuccu M.; Volpi M. (2), Biagi A.), Monti-Ms Costruzioni/Ccr Muggiano 2-8 (Gabrielli L. (2); Navari L. (2), Cantoni S. (2), Latino F. (2), Caldarelli F., Lucignani F.), Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan-Asd La Foce Fuoricampo 5-4 (Licari A. (2), Finocchietti S., Mariotti D., Andreoli T.; Bonadies E., De Rosa M., Manferlotti A., Taliercio E.).

Classifica: Veppo punti 43; Ms/Ccr 37; Bar Cavour 36; Bagnone 32; Moto Masini 28; Rebocco/Alinò 27; Bar Ravenna 26; Delta del Caprio 20; Foce e Armaneto 16; Sarzanello 15; Monti 13; Dlf/Gmn e Ciassetta 12.

GIRONE 3

Risultati: Lm Immobiliare-Sesta Godano 2 0-4 per rinuncia, Spezia Centro 2024-Dlf Aston Birra 3-5 (Romani M., Ragone G., Mammi T.; Frione L. (3), Frione M. (2)), Asd Atletico Tresana 2010-Dl Stella Rossa Canaletto 1-1 (Giannaccini A.; Galeazzi A.), Asd Comano 2016-La Loggia 4.0 5-0 (Puppi G. (3), Lombardi L., Tavolaccini N.), Veppo 2-Atletico Gragnola 4-0 per rinuncia (Real Chiappa Palati Fini-Bar Picchi 3-5 (Clausi A., Mannoni A., Buttafuoco V.; Sabatini A. (2), Vanoli F., Errouichaq R., Guelfi A.), Deportivo La Bottiglia-Pallerone 0-2 (Magnanini N., Gaspari L.).

Classifica: Comano punti 42; Pallerone 39; Loggia 31; Dlf Aston Birra 30; Bar Picchi e Deportivo La Bottiglia punti 29; Real Chiappa 26; Atletico Tresana 25; Spezia Centro e Atletico Gragnola 21; Sesta Godano 2 13; Veppo 2 9; Lm Immobiliare 8; Dl Stella Rossa 6.