Calciomercato, trattative e rumors 28 agosto: Milan, è fatta per Nkunku. Arriva in serata

Milano, 28 agosto 2025 – La sessione estiva del calciomercato entra nella sua fase cruciale e tra i club senza dubbio c’è il Milan che, una volta tramontata – a meno di nuovi e clamorosi ribaltoni – la trattativa per portare in rossonero il danese Conrad Harder (che sembrava davvero a un passo dal club di via Aldo Rossi), ha effettuato una repentina virata simile a quella compiuta quando è saltato l’affare Boniface e ha rivolto tutte le sue attenzioni sul francese Christofer Nkunku. Grazie a una trattativa lampo, i rossoneri sono riusciti a trovare l’intesa con il giocatore sulla base di un contratto quadriennale e poi, altrettanto repentinamente, sono arrivati a dama con il Chelsea: l’accordo tra le parti prevede una cessione a titolo definitivo del giocatore per 37 milioni più 5 di bonus. Con Nkunku, che lo scorso anno con la maglia del Chelsea ha siglato 15 gol e distribuito 5 assist ai compagni, Allegri si assicura una pedina di assoluto livello e in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, dal centro dell’attacco agli esterni e persino alla trequarti. Il francese è atteso già questa sera a Milano e domani si sottoporrà all’iter delle visite mediche prima di legarsi ai rossoneri. Quasi certamente, però, Nkunku non sarà l’ultimo innesto dei rossoneri che in queste ore starebbero pensando a un clamoroso scambio con la Roma che coinvolgerebbe Santiago Gimenez e Artem Dovbyk: un affare che richiede un’architettura piuttosto complessa da sviluppare nei pochi giorni rimasti di calciomercato. Resta poi in piedi anche il nome di Dusan Vlahovic, che ha però costi d’ingaggio piuttosto elevati. L’infortunio rimediato in allenamento da Ardon Jashari, che sarà costretto a restare ai box per diverse settimane per una frattura composta al perone, rischia poi di modificare le strategie di mercato rossonere per rinforzare il centrocampo: la possibile cessione di Yunus Musah, che era ad un passo dall’Atalanta, è stata infatti messa in stand by, con il Milan che ha di nuovo alzato il pressing anche su Adrien Rabiot: arrivare al francese, che vorrebbe provare a ricucire lo strappo con l’Olympique Marsiglia dopo la lite con Rowe – passato al Bologna –, è però tutt’altro che semplice. Resta in uscita Alex Jimenez, non convocato per la gara contro il Lecce e nel mirino di Roma e Como, mentre per un innesto al centro della difesa salgono le quotazioni di Manuel Akanji del Manchester City. Ore caldissime anche in casa Juventus per la possibile permanenza in bianconero di Randal Kolo Muani: è infatti ad un passo l’intesa tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain per un prestito con obbligo di riscatto per una cifra che sfiora i 60 milioni chiesti dai parigini. Cerca un rinforzo sulla corsia di sinistra la Roma, che in queste ore sta accelerando per trovare l’accordo con il Liverpool per il greco Kostantinos Tsimikas. In uscita Anas Salah-Eddine, cercato dal PSV. Infine, il Parma piazzato un importante doppio colpo assicurandosi Oristanio e Cutrone, mentre la Fiorentina sta cercando l’accordo con il Venezia per Hans Nicolussi Caviglia per un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto.