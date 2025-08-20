Calciomercato, Atalanta: visite e firma per Krstovic. Per la mediana spunta Musah

Milano, 20 agosto 2025 – In casa Atalanta oggi è il giorno di Nikola Krstovic: l’attaccante montenegrino è infatti ha sbarcato all’aeroporto di Linate per sostenere nel capoluogo meneghino tutto l’iter delle visite mediche che precedono la firma su un contratto di cinque stagioni con un ingaggio di 2 milioni all’anno. Al Lecce, club in cui il montenegrino è salito alla ribalta segnando 12 reti nelle 38 partite disputate nello scorso anno, andranno circa 25 milioni di euro più il 40% di un’eventuale e futura rivendita del giocatore.

Krstovic, il quale raccoglierà la pesante eredità di Mateo Retegui, potrebbe però non essere l’ultimo rinforzo dei nerazzurri orobici che, in attesa di capire quale sarà il futuro di Ademola Lookman, hanno messo nel mirino anche Yunus Musah del Milan: per lasciar partire il centrocampista americano, che nelle amichevoli estive ha fatto una buona impressione agli occhi di mister Massimiliano Allegri, i rossoneri chiedono però una cifra non lontana dai 25 milioni, così come fatto con il Napoli e Nottingham Forrest nelle settimane passate.

Nel frattempo, il Milan sembra aver sciolto le riserve per il rinforzo in attacco: un po’ a sorpresa, tra i due contendenti Vlahovic e Hojlund, pare averla spuntata Victor Boniface. L’alto ingaggio del serbo e le difficoltà nel trattare con United e giocatore danese hanno infatti spinto a virare sul nigeriano in forza al Bayern Leverkusen, autore di 11 reti in 27 partite giocate lo scorso anno e da tempo nel taccuino di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Milan avrebbe già allacciato i primi contatti con il club tedesco e un’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una cifra finale di 30 milioni (formula con cui i rossoneri hanno trattato per Hojlund che vorrebbe però più garanzie sulla permanenza a Milano) non sarebbe lontana. Qualora, poi, venisse ceduto Musah, non sarebbe da escludere un nuovo innesto con l’ipotesi Adrien Rabiot che potrebbe diventare più che una semplice suggestione. Il francese è finito fuori squadra a Marsiglia dopo una lite con Rowe e potrebbe però fare anche un clamoroso ritorno alla Juventus che, nel frattempo, ha ceduto ufficialmente Douglas Luiz al Nottingham Forrest per 30 milioni (prestito con obbligo di riscatto che potrebbe però diventare semplice diritto). Una pesante minusvalenza per i bianconeri che soltanto un anno fa hanno pagato il brasiliano, il quale non è riuscito a rendere quanto sperato dal club piemontese, circa 50 milioni di euro. Lipotesi di un ritorno di Rabiot non è però ancora molto concreta, anche perché la Juve segue da tempo Matt O’Riley, in cima alla lista delle preferenze per rinforzare la mediana.

Ore calde anche in casa Bologna: è infatti arrivato sotto le “Due Torri” Nadir Zortea, laterale destro acquistato dal Cagliari per circa 7.5 milioni. I felsinei sono però molto vicini anche all’acquisto dell’esterno d’attacco Jonathan Rowe, in uscita dal Marsiglia. Con il giocatore c’è già un accordo di massima sull’ingaggio, ma serve l’intesa con uil club transalpino. Ore calde anche per il rinforzo a centrocampo: i rossoblù spingono per ingaggiare Asslani dell’Inter (con cui c’è già un’intesa), ma non è ancora stata trovata la quadratura del cerchio con il giocatore. Per questo non viene ritenuta chiusa neppure la pista che porta ad Hans Nicolussi Caviglia, su cui però è forte il pressing del Torino.