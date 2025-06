Calciomercato, trattative e rumors di oggi: Dzeko alla Fiorentina

Roma, 18 giugno 2025 – Nonostante la finestra che ha preceduto il Mondiale per club si sia conclusa da qualche giorno, il calderone del calciomercato continua silente a sobbollire con anche i club di serie A che si muovono sottotraccia e non per rinforzarsi in vista della nuova stagione. Vicina a un colpo di grande effetto è la Fiorentina che aspetta oramai soltanto di ufficializzare il ritorno nel massimo campionato di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco classe 1986 è atterrato a Roma, dove nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito prima di mettere la sua firma su un contratto annuale da circa due milioni di euro con opzione di rinnovo per una seconda stagione, che lo legherà al club che con tutta probabilità sarà allenato da Stefano Pioli.

Si muovono per cercare di rinforzarsi anche i campioni d’Italia del Napoli: nel mirino del club partenopeo – indipendentemente da una possibile partenza di Zambo Anguissa – c’è Yunus Musah, che il Milan valuta circa 25 milioni. L’accordo tra le parti non sembra lontano, ma manca ancora l’affondata decisiva. Nel frattempo, gli azzurri lavorano anche per rinforzare il pacchetto dei portieri e hanno messo nel mirino Vanja Milinkovic-Savic del Torino, a cui potrebbe fare gola come parziale contropartita Cyril Ngonge. Il Milan invece, con il tesoretto incassato dalla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e quella probabile di Musah al Napoli, punta a rinforzarsi in più reparti: viste le difficoltà per arrivare ad Ardon Jashari – valutato oltre 40 milioni – sembra essersi diretto verso Granith Xakha e Javi Guerra. Il diesse rossonero Igli Tare avrebbe formulato un’offerta di poco superiore ai 10 milioni bonus compresi al Leverkusen per l’esperto mediano svizzero. Al club tedesco interessa invece il centrale rossonero Thiaw, anche le due trattative potrebbero essere slegate. Per arrivare a Guerra, invece, il Milan avrebbe messo sul piatto circa 20 milioni, cifra ritenuta però non ritenuta sufficiente dal Valencia, con cui ci sarebbe però margine di manovra. Il club di via Aldo Rossi cerca però anche un difensore e un attaccante. Per puntellare il pacchetto arretrato, in cima alla lista di Tare ci sarebbe il 2006 Leoni, reduce da un’ottima annata al Parma e desiderato anche dall’Inter, con il quale si potrebbe scatenare un derby di mercato. I nomi caldi dell’attacco sono invece quelli di Darwin Nunez (su cui resta immutato anche l’interesse Napoli) e Dusan Vlahovic, che sembra in uscita dalla Juventus. I bianconeri hanno infatti deciso di puntare forte su Viktor Gyokeres, valutato però circa 70 milioni dallo Sporting Club de Portugal. Per arrivare a Vlahovic i rossoneri potrebbero offrire come contropartita anche Theo Hernandez, ormai fuori dai progetti del club. Al momento, però, questa pista non è ancora decollata. Cerca rinforzi in attacco anche l’Inter, che pare intenzionata a preparare l’affondata decisiva per Bonny del Parma. La possibile partenza dell’attaccante francese dovrà però essere valutata anche dal nuovo allenatore dei ducali che, a meno di sorprese, sarà il ventinovenne spagnolo Carlos Cuesta, in uscita dall’Arsenal dove è stato assistente di Arteta. Infine, sempre riguardo al mercato degli allenatori, Gilardino dovrebbe sostituire Inzaghi a Pisa e l’ex Venezia Di Francesco sedersi sulla panchina del Lecce.