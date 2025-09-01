Calciomercato, il finale: Fiorentina, ecco Lamptey. Pisa accoglie Raul Albiol. La diretta

10:06

Lamptey un rinforzo per la fascia destra

Lamptey gioca a destra e sarà dunque un rinforzo per la fascia. E' cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Chelsea e si avvia verso il suo momento top della carriera, avendo 24 anni. Vuole stupire la piazza viola e conquistare minutaggio nelle rotazioni del tecnico Pioli. La scelta dell'Italia è dettata dal fatto che il suo spazio in Premier è attualmente limitato. Ha scelto Firenze per rilanciarsi.