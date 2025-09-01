Calciomercato, il finale: Fiorentina, ecco Lamptey. Pisa accoglie Raul Albiol. La diretta
Ultimi colpi prima della chiusura delle trattative alle 20 di lunedì 1 settembre. Tra A B e C, le toscane e le umbre limano le ultime trattative. Poi la sessione terminerà. Nella massima serie si torna in campo nel weekend del 13-14 settembre per la pausa Nazionale
Firenze, 1 settembre 2025 – Ultimi colpi, ultime trattative. Alle 20 di lunedì 1 settembre chiude la sessione estiva di calciomercato. Ecco come le toscane e le umbre in A, B e C oltre allo Spezia nella serie cadetta si avvicinano al termine. Ci sono ancora alcuni colpi soprattutto per Fiorentina e Pisa, ma non solo. Le sorprese, nell’ultimo giorno di calciomercato, sono dietro l’angolo. Segui la diretta.
Fiorentina vicina alla cessione di un altro esubero. Antonin Barak è a un passo dalla Sampdoria. Ancora da capire la formula, ma la strada è tracciata. Il centrocampista ceco riparte dalla Serie B dopo l’esperienza in Turchia.
Gianluigi Donnarumma è ormai del Manchester City: il portiere della Nazionale svolge a Firenze le visite mediche. Si trova infatti, per le partite della Nazionale, già al Centro tecnico di Coverciano e dunque ha svolto le visite nel capoluogo toscano per accelerare i tempi. Con lui c'è il procuratore Enzo Raiola. Dopo i test, Donnarumma firmerà il contratto che lo legherà al City e tornerà a Coverciano per proseguire il ritiro con la Nazionale.
Sempre per quanto riguarda la Fiorentina, si muove il mercato intorno a Beltran. Negli ultimi minuti è arrivata la richiesta di prestito del Valencia. Si tratta, con la Fiorentina che vorrebbe rendere il prestito quantomeno oneroso, dopo che l’attaccante argentino ha fatto sfumare un tesoretto di almeno 12 milioni che garantivano Flamengo e Cska Mosca.
Amir Richardson resta in uscita dalla Fiorentina. Dovrebbe essere ceduto in prestito secco. Se lo contendono in queste ore Pisa e Siviglia. La priorità del centrocampista marocchino va al club andaluso, alle prese peró con gravi problemi finanziari. Il Pisa prova il sorpasso. Novità attese a breve anche per il passaggio in prestito di Alessandro Bianco al Paok Salonicco. Trattativa già definita, si attende l’annuncio ufficiale.
Scambio di documenti in corso tra Fiorentina e Paris Fc per il trasferimento a titolo definitivo di Jonathan Ikonè. Alla Fiorentina vanno circa 3 milioni di euro, il francese saluta dopo tre anni e mezzo alla corte del presidente Rocco Commisso.
Con la Fiorentina fino al 2028: si salda il rapporto tra Emma Severini e la Fiorentina femminile. La stessa società ha diramato un comunicato: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Emma Severini fino al 30 Giugno 2028". Un contratto importante per la calciatrice in un'annata che sarà non avara di impegni e di emozioni per il calcio femminile viola.
Lamptey gioca a destra e sarà dunque un rinforzo per la fascia. E' cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Chelsea e si avvia verso il suo momento top della carriera, avendo 24 anni. Vuole stupire la piazza viola e conquistare minutaggio nelle rotazioni del tecnico Pioli. La scelta dell'Italia è dettata dal fatto che il suo spazio in Premier è attualmente limitato. Ha scelto Firenze per rilanciarsi.
E' ormai fatta per un campione dal grandissimo curriculum come Raul Albiol. Che approva al Pisa. Nella mattina di lunedì 1 settembre il calciatore ha raggiunto Bologna per le visite mediche. Poi raggiungerà le sponde del Tirreno e comincerà la sua avventura in nerazzurro. In questi giorni le trattative tra il Pisa e il calciatore sono andate avanti spedite, fino appunto alla fumata bianca nella giornata del 1 settembre. C'è grande attesa a Pisa per un nome di peso del calcio degli ultimi anni, prima al Napoli e poi al Villareal.
La squadra del presidente Commisso annuncia quello che dovrebbe essere l'ultimo colpo. Si tratta di Tariq Lamptey. Che arriva dalla Premier League. Ecco il comunicato. "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tariq Lamptey dal Brighton & Hove Albion F.C. Lamptey, nato ad Hillingdon (UK) il 30 settembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea mentre, nelle ultime cinque stagioni, con la maglia del Brighton, ha collezionato 122 presenze tra Premier League, Europa League, FA Cup ed EFL Cup mettendo a segno 5 gol e fornendo 12 assist. Il nuovo calciatore viola vanta, inoltre, 11 presenze con la Nazionale maggiore del Ghana".
