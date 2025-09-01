Calciomercato, colpi per Juventus e Milan: chi sono Openda e Odogu

Roma, 1 settembre 2025 – Manca sempre meno al gong della sessione estiva di calciomercato, che come sempre riserva molti dei botti più roboanti nella sua coda. Parlando delle big della Serie A, è il caso di Juventus e Milan, che prima del 'triplice fischio' fissato per le 20 dell'1 settembre si regalano due colpi destinati a puntellare le rose a disposizione rispettivamente di Igor Tudor e Massimiliano Allegri.

Openda alla Juventus

Partendo dai bianconeri, venuto meno il ritorno di Randal Kolo Muani, tornato alla base chiamata Paris Saint-Germain prima di ripartire alla volta del Tottenham, il colpo per l'attacco si chiama Ikoma-Lois Openda, già sbarcato in mattinata a Torino per iniziare l'iter delle visite mediche di rito. Il belga è pronto a trasferirsi dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, con i costi dell'operazione che dovrebbero aggirarsi intorno ai 40 milioni. Openda firmerà invece un quinquennale da 4,2 milioni a stagione di ingaggio. Chiuse tutte le formalità e terminato il suo primo assaggio di bianconero, il classe 2000, punta centrale di piede destro che può allargarsi anche a sinistra, risponderà alla chiamata del suo Belgio per provare a far male a Liechtenstein e Kazakistan. Poi, al ritorno del campionato, Openda andrà a completare il reparto avanzato della Juventus provando a ripetere i numeri mostrati tra Club Bruges, Vitesse, Lens e soprattutto Lipsia, con 41 gol e 18 assist siglati in 93 presenze.

Odogu al Milan

Dall'attacco alla difesa e dalla Juventus al Milan, che invece piazza il colpo David Odogu, l'investimento per l'oggi e per il domani. Il tedesco arriverà dal Wolfsburg per 10 milioni, per poi firmare un contratto di 4 anni con opzione per un'ulteriore stagione prima di unirsi subito alla prima squadra a dispetto dell'età verdissima. Il classe 2006, che può fare sia il centrale di destra, forte del piede naturale, che quello di sinistra, rappresenta in teoria una sorta di piano B dopo il naufragio quasi totale dell'arrivo di Joe Gomez del Liverpool, ma le credenziali non sono esattamente quelle di un rimpiazzo, bensì quelle di un prospetto che ha già accumulato esperienza nelle giovanili della Germania. Memorabili in particolare i successi raccolti da Odogu, di padre nigeriano, nell'Under-17 tedesca che nel 2023 ha vinto prima l'Europeo in Ungheria e poi il Mondiale in Indonesia.

