Calciomercato, le ultimissime sulle trattative: Theo verso l'Al Hilal, l’Inter spinge per Bonny

Roma, 23 giugno 2025 – Dopo un weekend senza grossi sussulti, parte la nuova settimana che porta di fatto all’apertura alla seconda sessione estiva del calciomercato, prevista prossimo 1° luglio. C’è però anche una mini-finestra tra il 27 giugno e il 3 luglio per le squadre che disputano il Mondiale per Club Fifa, tra le quali c’è anche l’Al-Hilal di mister Simone Inzaghi che potrebbe accogliere in rosa Theo Hernandez: dopo settimane di impasse, il terzino sinistro francese si sarebbe infatti convinto – vista anche il mancato accordo tra Milan e Atletico Madrid (destinazione preferita del transalpino) – ad accettare il trasferimento in Arabia dove lo attende un ingaggio pluriennale da quasi 20 milioni.

Trasferimenti e voci di mercato

A sbloccare l’affare sarebbe stato un incontro avvenuto a Milano tra il giocatore e alcuni emissari del club saudita. Nelle casse del Milan dovrebbe invece arrivare una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, che il club rossonero dovrebbe poi investire (quantomeno parzialmente) per un sostituto: in cima alla lista dei desideri c’è Oleksandr Zinchenko, che non però affatto facile da strappare all’Arsenal.

Le mosse del Milan

Nel frattempo, però, in casa Milan si lavora anche per rinforzare altri reparti, a cominciare dal centrocampo: a breve è attesa l’affondata del club rossonero per i due obiettivi primari che sono Granit Xakha e Javi Guerra. La distanza tra domanda e offerta è ormai minima sia con il Bayer Leverkusen che con il Valencia. Da parte di entrambi i giocatori c’è il gradimento nei confronti del progetto milanista e la sensazione è che sia soltanto questione di tempo per arrivare alla tanto attesa fumata rossonera. Per la corsia di destra salgono invece le quotazioni di Tiago Santos, esterno brasiliano in forza al Lilla, che viene valutato circa 15 milioni.

Lavori in corso anche per l'Inter

Si lavora anche sull’altra sponda dei Navigli, quella nerazzurra dell’Inter che – nonostante gli impegni del Mondiale per club – spinge per rinforzare l’attacco con il francese Ange Yoann-Bonny: il Parma per lasciare partire il francese chiede circa 25 milioni e anche in questo caso è solo questione di tempo (poco) per arrivare a dama.

Strategie di Napoli e Juventus

Più difficile per il Napoli, che ha pronto il rinnovo fino al 2028 per Matteo Politano, riuscire a strappare al Bologna i due gioielli Dan Ndoye e Sam Beukema: i rossoblù potrebbero sacrificare l’esterno belga lasciandolo partire ma per una cifra non inferiore ai 45 milioni, mentre in difesa l’elemento che sarebbe sacrificabile (di fronte al pagamento della clausola rescissoria da 28 milioni) sarebbe Jhon Lucumi e non l’olandese.

I partenopei non mollano però la presa così come per Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United dopo essere rientrato ai “Red Devils” una volta finito il prestito al Chelsea, con cui ha vinto la Conference League. Sul giocatore è però decisamente forte anche la concorrenza della Juventus, che si è già mossa allacciando i primi contatti con lo United.

Con il Napoli resta però aperto anche il “derby” per il canadese Jonathan David, svincolato di lusso dopo il termine del contratto che lo legava al Lille. Per accogliere uno tra Sancho e David, però, la Juventus deve prima cedere Dusan Vlahovic, che percepisce un ingaggio piuttosto alto e su cui c’è il Milan di Allegri, grande estimatore del serbo.