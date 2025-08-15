Calciomercato, l'Inter piomba su Koné della Roma. I giallorossi puntano Sancho e Bailey

Milano, 15 agosto 2025 – Con l’affare Lookman almeno per il momento in “stand by”, l’Inter opta per un clamoroso cambio di strategia sul mercato e piomba su Manu Koné della Roma. Negli ultimi giorni è infatti cresciuto esponenzialmente l’interesse del club nerazzurro nei confronti del centrocampista arrivato a Trigoria appena un anno fa per poco meno di 20 milioni, circa la metà dei 40 che i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto della Roma per assicurarsi il mediano di origini ivoriane.

Sarebbero già stati allacciati i primi contatti con i giallorossi che, grazie alla somma incassata sacrificando Koné, potrebbero assicurarsi almeno un paio di rinforzi di livello per l’attacco. Il primo è Jadon Sancho, per il quale la Roma avrebbe già offerto al Manchester United – che non ritiene più l’attaccante inglese un elemento fondamentale del progetto tecnico – poco più di 20 milioni di euro. L’intesa tra le parti, a quanto filtra, pare decisamente vicina. I giallorossi, che ingaggiando Sancho prenderebbero un giocatore che nelle scorse settimane è stato accostato anche a Napoli, Juventus e alla stessa Inter, sono però in forte pressing anche sull’Aston Villa per assicurarsi Leon Bailey. Le parti sono al lavoro per perfezionare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ben più tortuosa, invece, la pista che porta a Fabio Silva del Wolverhampton. Continua a muoversi anche il Milan che, come ormai era nell’aria, ha ufficializzato l’ingaggio di Zachary Athekame: il terzino destro elvetico classe 2004, che ha messo la sua firma su un contratto valido fino al 30 giugno 2030, arriva dagli svizzeri dello Young Boys, i quali incasseranno una cifra vicina ai 10 milioni di euro, a cui va aggiunta una percentuale (10%) sulla possibile futura rivendita di Athekame. La dirigenza del club rossonero prosegue però anche nel lavoro sottotraccia per avvicinarsi a Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, ai margini del progetto tecnico del Manchester United, non ha ancora detto un vero e proprio sì ai rossoneri, ma un primo segnale di gradimento alla destinazione ci sarebbe già stato. I prossimi giorni potrebbero quindi essere fondamentali anche per trovare una definitiva intesa tra Milan e United, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto (il costo totale dell’operazione si avvicinerebbe ai 45-50 milioni). In attesa di capire quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic – anch’egli nella lista di gradimento del Milan – la Juve ha mosso passi decisivi per la permanenza in bianconero di Kolo Muani: sarebbe infatti stata trovata l’intesa con il Paris Saint-Germain per un prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto fissato a 45.

Per la fascia resta invece caldo il nome argentino ex Udinese Nahuel Molina, per il quale potrebbe essere imbastito uno scambio con l’Atletico Madrid che coinvolgerebbe anche Nico Gonzalez, mentre il nome più caldo per rinforzare il centrocampo è quello di Matt O’Riley. Il Napoli per l’esterno d’attacco ha invedce messo nel mirino Andy Diouf, valutato poco più di 20 milioni dal Lens, mentre il Bologna ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale norvegese Torbjen Heggem e Jackson Tchatchoua è a un passo dal Wolverhampton, pronto a versare 12 milioni nelle casse dell’Hellas Verona.