Calciomercato, Dovbyk e Pinamonti nomi caldi per sostituire Lukaku

Milano, 18 luglio 2025 – Il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku – che nell’ultima amichevole disputata pochi giorni fa contro l’Olympiacos ha rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra – rischia di complicare e non poco i piani del Napoli che ora, viste anche le cessioni di Raspadori all’Atletico Madrid e Simeone al Torino, dovrà giocoforza trovare una pedina in grado di dare man forte a Lorenzo Lucca e sostituire almeno momentaneamente il belga, il quale dovrà restare ai box per diversi mesi e forse anche sottoporsi a un intervento chirurgico.

Il mercato del Napoli

I primi nomi che circolano per l'attacco del club campione d'Italia sono quelli di Artem Dovbyk, che non è ai primi posti delle gerarchie di Giampiero Gasperini alla Roma, e Andrea Pinamonti del Sassuolo. Intanto, gli azzurri si preparano ad annunciare l’ingaggio del terzino sinistro Miguel Gutierrez. Lo spagnolo ha già sostenuto l’iter delle visite mediche e in giornata metterà nero su bianco la sua firma su un contratto che lo legherà al Napoli fino al 2030. Gli azzurri verseranno invece nelle casse del Girona una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Giornata di visite mediche anche in casa Atalanta: questa mattina a Milano ha infatti sostenuto le visite mediche Nicola Zalewski, che è pronto a passare dal nerazzurro dell’Inter a quello della Dea per una cifra di 17 milioni di euro, la quale permetterà ai meneghini di realizzare un’importante plusvalenza dal momento che il giocatore è stato acquistato dalla Roma per 7 milioni di euro. Per rinforzare l’attacco atalantino dopo la partenza di Retegui, invece, sono in risalita le quotazioni di Nikola Krstovic, protagonista di un vero e proprio testa a testa con Rodrigo Muniz del Fulham.

I movimenti del Bologna

In uscita dall’Inter c’è anche Kristjan Asslani, il quale pare sempre più vicino al Bologna: i rossoblù sono infatti ad un passo dall’accordo per la cessione del giocatore per circa 10 milioni più una percentuale (si parla del 40%) sulla futura rivendita del classe 2002. I rossoblù spingono anche per per assicurarsi Jonathan Rowe, esterno classe 2003 in forza al Marsiglia. Per quanto riguarda le possibili uscite rossoblù, invece, rimbalzano dall’Inghilterra voci di un interessamento del Sunderland nei confronti di Jhon Lucumi. Arrivare al già citato Rowe per i rossoblù sarà però tutt’altro che agevole perché sul giocatore è piombata anche la Roma, che si è trovata a fare i conti con il No di Jadon Sancho, il quale preferirebbe il Besiktas ai giallorossi. Resta ora da capire, se i giallorossi riusciranno a chiudere per Leon Bailey dell’Aston Villa: le due società sono prossime all’intesa sulla base di un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Nel frattempo, i capitolini si avvicinano anche al difensore polacco del Legia Varsavia jan Ziolkowski. Infine, in casa Milan potrebbe fare le valigie Noah Okafor, che nelle scorse settimane era finito nel mirino del Bologna e in queste ore cercato dagli inglesi del Leeds che sarebbero disposti a mettere sul piatto dei rossoneri ben 20 milioni di euro.