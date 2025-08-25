Calciomercato, trattative e rumors di oggi: il Milan stringe per Harder

Milano, 25 agosto 2025 – Il weekend appena terminato ha portato in dote al Milan la pesante e inattesa sconfitta all’esordio in campionato contro la Cremonese ma anche importanti novità sul mercato: gli esiti degli esami strumentali decisamente approfonditi a cui si è sottoposto Victor Boniface – che in passato ha fatto i conti con una doppia rottura del legamento crociato – non hanno infatti convinto il club rossonero che ha deciso di non perfezionare l’acquisto del nigeriano e ha virato sul ventenne danese Conrad Harder, in forza allo Sporting Lisbona. Il Milan ha trovato l’accordo con il club portoghese per una cifra di 27 milioni di euro comprensivi di bonus più una percentuale su un’eventuale e futura rivendita del classe 2005 e in queste ore ha perfezionato anche l’intesa con il giocatore che nei prossimi giorni è atteso a Milano per visite e firma sul contratto.

Nel frattempo, prosegue il pressing dell’Atalanta su Yunus Musah, che il club di via Aldo Rossi valuta non meno di 25 milioni di euro. Qualora il centrocampista americano lasciasse Milanello, i rossoneri potrebbero inserire un altro giocatore in mezzo al campo: in queste ore si è fatto il nome di Giovanni Fabbian del Bologna, mentre la pista che porta ad Adrien Rabiot, molto apprezzato da mister Massimiliano Allegri, pare piuttosto tortuosa. Difficile pensare anche ad un eventuale arrivo di Dusan Vlahovic, che, come Rabiot, è decisamente gradito da Allegri ma ha costi piuttosto elevati. Possibile ma non certo anche un innesto d’esperienza con l’ex Juve e Atalanta Demiral tra i nomi più caldi. Non è escluso, poi, che l’attaccante serbo possa restare alla Juventus fino alla scadenza del contratto, anche perché si è complicata la trattativa per riportare Randal Colo Muani alla corte di Igor Tudor. Contrariamente a quando sembrava fino a pochi giorni fa, infatti, c’è ancora parecchia distanza tra le valutazioni dei bianconeri, che puntano su un prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto fissato a 40-45 e il Paris Saint-Germain che chiede oltre 60 milioni per lasciar partire la punta. Per questo in casa Juve si valutano anche alternative come Openda del Lipsia. Cerca un innesto in attacco dopo l’infortunio di Lukaku anche il Napoli, che ha concentrato tutti i suoi sforzi su Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United: la punta danese, già vista in Italia con la maglia dell’Atalanta (10 gol per lui in 34 partite giocate in nerazzurro nel 2022-2023), sembra gradire la destinazione partenopea ma manca ancora l’accordo tra gli azzurri e i Red Devils.

Per il centrocampo torna di moda, invece, il nome di Brescianini dell’Atalanta Il Como ha invece respinto al mittente le offerte per Nico Paz, che è arrivato a mettere sul piatto addirittura 70 milioni di euro per il gioiellino argentino, è ha messo nel mirino il milanista Alex Jimenez. Infine, è arrivata l’ufficialità del passaggio al Torino di Kristjan Asslani (arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Inter), mentre in casa Fiorentina è stato il giorno di Roberto Piccoli: l’attaccante ha svolto le visite mediche ed è pronto a legarsi con un contratto quinquennale ai viola che verseranno al Cagliari 27 milioni bonus compresi.