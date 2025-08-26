Calciomercato, il Milan aspetta Harder. Ufficiale Piccoli-Fiorentina

Milano, 26 agosto 2025 – Il Milan è pronto a mettersi alle spalle la vicenda del mancato ingaggio di Victor Boniface – le cui condizioni fisiche, dopo attenti controlli, non hanno convinto appieno la dirigenza rossonera – e si appresta ad accogliere Conrad Harder, che affiancherà Gimenez nello spot di prima punta: nella giornata di ieri sono stati limati gli ultimi dettagli con lo Sporting Lisbona, a cui andranno 24 milioni più tre di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Ora si attende soltanto l’arrivo in città dell’attaccante classe 2005 per le visite mediche e la firma su un contratto di cinque anni. La speranza del Milan è di avere Harder a disposizione già per la gara di venerdì contro il Lecce ma lo Sporting, prima di lasciarlo partire, vorrebbe chiudere per Ioannidis, scelto per sostituire il danese. Harder potrebbe però non essere l’ultimo innesto della campagna acquisti estiva del Milan che, soprattutto se partisse Yunus Musah in direzione Atalanta (i rossoneri chiedono tra i 25 e i 30 milioni per lo statunitense), vorrebbero aggiungere un’altra pedina al centrocampo, con il 2003 Giovanni Fabbian che sarebbe in cima alla lista dei desideri. Per il centrocampista del Bologna, il Milan sarebbe disposto a un esborso di circa 15 milioni, che permetterebbe ai rossoblù di realizzare un’importante plsuvalenza. Continua anche il pressing del Como su Alex Jimenez, mentre resta sullo sfondo per la mediana anche l’ipotesi Adrien Rabiot, giocatore molto gradito da Allegri ma che vorrebbe continuare a giocare in Champions League. Per il francese c’è l’ipotesi – seppur remota – di un ritorno alla Juventus che al momento è però concentrata sulla trattativa con il Paris Saint-Germain per la permanenza in bianconero di Kolo Muani. Una tratattiva che è però decisamente in salita nonostante l’assoluta priorità data dal francese alla destinazione bianconera: è infatti ancora decisamente ampia la distanza tra l’offerta bianconera (prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 40-45 milioni) e la richiesta del PSG (60-70 milioni). Decisamente più in discesa la trattativa per portare Rasmus Hojlund dal Manchester United: il danese, già visto all’Atalanta, ha dato il suo assenso al trasferimento ai campioni d’Italia, ma restano da limare i dettagli tra i due club (c’è una bozza d’intesa base di un prestito con diritto di riscatto) e tra il giocatore e i Red Devils. Nel frattempo, è ufficiale il nuovo colpo in attacco della Fiorentina. Roberto Piccoli è un nuovo giocatore del club viola: “"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli dal Cagliari Calcio". Al Cagliari vanno 25 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus e il 10% sulla potenziale futura rivendita dell’attaccante. I rossoblù, intanto, rinforzano le fasce con Marco Palestra, in arrivo in prestito dall’Atalanta. La Roma non molla la presa su Sancho, con il diesse Frederic Massara che è volato in Inghilterra per provare a portare in giallorosso l’esterno in uscita dallo United, e si assicura Jan Ziolkowski per la difesa, mentre il Sassuolo ha annunciato un colpo di qualità ed esperienza come il centrocampista Matic.