Calciomercato Milan: Theo Hernandez e Musah tra le possibili uscite

Da Theo Hernandez a Yunus Musah, da Ruben Loftus-Cheek a Samuel Chukwueze. C’è una squadra in uscita dal Milan. Con i debiti distinguo. La grana più nota, rientrata al momento quella relativa a Mike Maignan, porta a Theo Hernandez: l’Atletico Madrid ha virato su altri obiettivi, l’Al Hilal potrebbe tornare alla carica ma ha incassato diversi no. "Siamo molto ambiziosi, ma dobbiamo vedere la voglia del giocatore. E sì - le parole dell’ad Esteve Calzada - siamo sauditi, ma i soldi non li stampiamo". In più la suggestiva pista dello scambio di “patate bollenti“, con la Juventus (che segue anche Fikayo Tomori) e Dusan Vlahovic.

Bagagli pronti anche per Musah: affare da 25 milioni circa - stessa cifra che chiede il Valencia per Javi Guerra - con il Napoli, da definire i bonus. Apprezzamento, poi, da parte della Lazio per Loftus-Cheek, allenato al Chelsea. Si farebbe così spazio a centrocampo anche per Xhaka: prima offerta da circa 10 milioni al Bayer Leverkusen che, da parte sua, è interessato a Malick Thiaw, valutato il doppio. In caso di partenza del tedesco l’obiettivo, nonostante la concorrenza, è Giovanni Leoni del Parma. Chukwueze, invece, potrebbe tornare in Spagna, al Betis, stesso club al quale si è proposto - sarebbe un ritorno - Emerson Royal.

Occhio poi ai pezzi grossi: con il Barcellona a puntare forte su Nico Williams, il Bayern Monaco potrebbe tornare su Rafa Leao. In attacco, dove Tammy Abraham non sarà riscattato (come chiaramente Joao Felix) e dove Luka Jovic è in scadenza a fine mese, da valutare anche la posizione di Santiago Gimenez, secondo acquisto più oneroso dell’era RedBird arrivato soltanto a gennaio. Qui, nella lista dei desiderata, spunta anche Moise Kean: triennio alla Juve con Allegri, 25 gol con la Fiorentina, clausola rescissoria da 52 milioni. Potrebbe essere inserito Pietro Terracciano, mentre Yacine Adli non è stato riscattato dalla Viola, dove tornerà Riccardo Sottil.

A proposito di prestiti: Marsiglia e Bologna valutano il bis rispettivamente per Ismael Bennacer e Tommaso Pobega, mentre Lorenzo Colombo, dopo l’esperienza a Empoli, è seguito da Pisa e Fiorentina. Di rientro, e da “piazzare“, tramontate le piste Botafogo e Flamengo, anche Okafor. Per il prestito di Camarda sono in lista Monza e Spezia (interessato anche a Davide Bartesaghi). Capitolo a parte: il “desaparecido“ Divock Origi. Stagione da separatissimo in casa, ancora un anno di contratto da 4 milioni.