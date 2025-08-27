Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: Milan-Harder, affare a rischio

Milano, 27 agosto 2025 – Dopo il naufragio della trattativa con Victor Boniface, arriva un altro colpo di scena sul mercato per il Milan: in queste ultime ore ci sarebbe stato un brusco rallentamento nell’affare che dovrebbe portare al passaggio di Conrad Harder dallo Sporting Lisbona al Milan. L’accordo tra il club rossonero e quello portoghese c’è già per una cifra vicina ai 27 milioni bonus compresi più una percentuale sull’eventuale futura rivendita del giocatore (10%), così come è già stata trovata l’intesa tra il Milan e il danese per un quinquennale da 1.5 milioni a stagione, ma nelle ultime ore si è complicata la ricerca dello Sporting di un sostituto di Harder. In cima alla lista delle preferenze dei portoghesi c’è il greco Ioannidis del Panathinaikos, ma le trattative tra club anche in questo caso avrebbero subito uan notevole frenata che potrebbe avere conseguenze anche sull’affare Harder. Il Milan vorrebbe infatti avere al più presto a disposizione il danese e potrebbe non aspettare altro tempo e rivolgersi verso altre piste. In questo senso, la principale alternativa sarebbe Dusan Vlahovic, in cima alla lista delle preferenze del tecnico rossonero Allegri per l’attacco. Il serbo, in scadenza di contratto nel 2026 ha un costo di cartellino piuttosto contenuto (15-20 milioni), ma resta lo scoglio dell’ingaggio da quasi 12 milioni che percepisce. Tra le richieste di Allegri c’è poi anche un ulteriore rinforzo a centrocampo e nelle ultime ore ha di nuovo preso corpo la pista che porta ad Adrien Rabiot, in uscita dal Marsiglia che lo valuta 15 milioni. I primi contatti ci sono già stati e presto potrebbe arrivare l’affondata decisiva. In casa Milan si parla però anche di ulteriori uscite, con l’Atalanta che ha alzato il pressing per Musah (i rossoneri chiedono 15-20 milioni) e il Fulham che è piombato su Chukwueze.

I movimenti della Juventus

L’eventuale cessione di Vlahovic al Milan porterebbe denaro fresco nelle casse della Juventus che in queste spinge per trattenere in bianconero Randal Kolo Muani e avrebbe alzato l’offerta al Paris Saint-Germain che per liberare l’attaccante francese chiede non meno di 60 milioni di euro. Nel mirino della Juventus, che nel frattempo ha ceduto Arthur al Gremio in prestito, c’è però anche un esterno d’attacco e nello specifico Edon Zeghrova del Lilla. I bianconeri spingono per il giocatore di nazionalità kosova a e per fargli spazio sono pronti a cedere Nico Gonzalez all’Atletico di Madrid. Su Savona c’è invece l’interesse di uno scatenato Nottingham Forest. Si muove anche il Napoli che è ad un passo dal perfezionare il ritorno in azzurro di Eljif Elmas. Per l’attacco, invece, il club campione d’Italia prosegue i contatti con il Manchester United per rasmus Hojlund: il giocatore ha detto sì al progetto azzurro, ma manca la quadratura del cerchio su formula e numeri (il giocatore e i Red Devils vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto) con il club inglese. Infine, il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo non proseguirà la sua carriera nel massimo campionato dell’Arabia Saudita: il classe 2005 avrebbe infatti declinato la proposta dell’Al Hilal, che ha messo sul piatto della Fiorentina 35 milioni.