Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: Hojlund-Napoli è fatta. Domani le visite

Milano, 30 agosto 2025 – Mancano ormai meno di 48 ore alla dead line della chiusura della sessione estiva del calciomercato e le squadre cercano di stringere per portare a compimento gli ultimi colpi: dopo una lunga telenovela, il Napoli campione d’Italia piazza un colpo da novanta riportando in Italia Rasmus Hojlund (il danese ha giocato all’Atalanta nel 2022-2023 segnando 10 gol), chiamato a sostituire Romelu Lukaku che starà ai box per almeno un paio di mesi a causa di un guaio muscolare: l’intesa è arrivata dopo l’ultimo summit tra le parti, che si è tenuto questa mattina.

L’architettura dell’affare si basa su un prestito oneroso da circa 6 milioni di euro con obbligo di riscatto che frutterà agli inglesi altri 44 milioni. Il giocatore, che è arrivato in Italia questa sera, si sottoporrà domani alle visite mediche, prima di firmare un nuovo contratto di cinque anni da 5 milioni di euro a stagione. Molto attivo anche il Milan che ha ufficializzato l’ingaggio di Christofer Nkunku: l’attaccante francese, che vestirà la maglia rossonera numero 18 e ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030, arriva dal Chelsea a titolo definitivo per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Nkunku potrebbe però non essere l’ultimo innesto rossonero. Per stessa ammissione del direttore sportivo milanista Igli Tare, il club di Via Aldo Rossi è sulle tracce di diversi giocatori per rinforzare più reparti: per l’attacco in cima alla lista delle preferenze c’è Artem Dovbyk, ai margini del progetto della Roma di Giampiero Gasperini. Tare ha rivelato che i rossoneri sarebbero pronti a uno scambio coni capitolini che porterebbe l’attaccante ucraino alla corte di Massimiliano Allegri e Santiago Gimenez a quella di Gasperini. Il diesse romanista Frederic Massara ha però smentito questa ipotesi prima di Pisa-Roma, ma non è escluso che il Milan tenti l’affondo senza coinvolgere Gimenez nell’affare. In casa Milan si cerca però anche un centrale difensivo d’esperienza: il preferito è Akanji del Manchester City, su cui è però piombato il Newcastle che offre il palcoscenico della Champions League. Le alternative sono Gomes del Liverpool e Foyth del Villareal. Resta vivo anche il sogno Adrien Rabiot per il centrocampo ma arrivare a dama con il giocatore e con l’Olympique Marsiglia con le poche ore di mercato rimaste pare cosa piuttosto complicata. Sul fronte delle uscite resta in stand by il passaggio di Musah all’Atalanta, con cui i rossoneri avevano già un principio di accordo per un prestito con diritto di riscatto. Giornata cruciale anche per la Fiorentina che ha annunciato il rinnovo di Moise Kean fino al 2029 (la clausola rescissoria valida per l’estero sarà attiva a luglio 2026 ed è stata alzata a 62 milioni) e l’ingaggio di Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia. La Roma ha chiuso per gli arrivi del centrale difensivo Jan Ziolkowski e di Kostas Tsimikas dal Liverpool, mentre per l’esterno d’attacco i giallorossi non mollano né George né Sancho, mentre la Juventus cerca di arrivare a dama con il Paris Saint-Germain per la permanenza in bianconero di Randal Kolo Muani. Infine, la neopromossa Cremonese si è assicurata il prestito di Sarmiento del Brighton e punta a chiudere il colpo Jamie Vardy.