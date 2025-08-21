Calciomercato, trattative di oggi: Milan, è fatta per Boniface. L'Inter fa il colpo Diouf

Milano, 21 agosto 2025 – Oramai non sembrano esserci più dubbi: Victor Boniface Boniface diventerà un nuovo giocatore del Milan nelle prossime ore. La giornata di oggi è stata infatti cruciale per limare gli ultimi dettagli con il Bayer Leverkusen e soprattutto trovare l’accordo con il giocatore. L’architettura dell’affare poggia su un prestito oneroso di circa 5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Possibile che già domani il giocatore possa arrivare a Milano per sostenere le visite mediche. Un passaggio cruciale dell’affare, perché proprio le condizioni del nigeriano – che in questi ultimi anni ha dovuto fare i conti con infortuni anche molto gravi (due rotture del crociato) – sono state un aspetto oggetto di attente valutazioni da parte della dirigenza rossonera. Sull’altra sponda dei navigli, invece, colpo anche per l’Inter che un po’ a sorpresa si è assicurata le prestazioni di Andy Diouf del Lens. Il giocatore era un obiettivo del Napoli di Antonio Conte ma l’Inter è riuscita a spuntarla con un vero e proprio blitz, mettendo sul piatto del Lens un’offerta vincente da 20 milioni più 5 di bonus. Il Napoli, intanto, sembra aver virato poderosamente su Rasmus Hojlund, giocatore che i rossoneri hanno a lungo trattato assieme a Vlahovic prima di spostare le loro attenzioni verso Boniface. Il club campione d’Italia è alle prese con la ricerca di un profilo adatto a sostituire Lukaku, che non si opererà ma resterà per mesi ai box per un problema muscolare, e ha individuato nel danese già visto in Italia con l’Atalanta il profilo ideale: lo United apre al prestito con diritto di riscatto, ma il giocatore – come già fatto sapere chiaramente al Milan – vorrebbe maggiori garanzie sulla permanenza futura nella nuova destinazione. Per questo i prossimi giorni saranno molto caldi. Ci sono i cosiddetti crismi dell’ufficialità per il passaggio di Nikola Krstovic all’Atalanta: l’attaccante montenegrino, che ha sostenuto ieri le visite mediche a Milano, passa alla Dea per 25 milioni più 10% di un eventuale futura rivendita del giocatore. Ore calde soprattutto sul fronte delle uscite in casa Juventus: Douglas Luiz ha infatti lasciato Torino per raggiungere Nottingham e sostenere le visite mediche prima di firmare un contratto con il Forrest. Alla Juve andranno 2 milioni e mezzo di prestito oneroso, ai quali ne vanno aggiunti altri 30 dell’obbligo di riscatto. Sul piede di partenza anche Arthur, il quale potrebbe fare ritorno in Brasile per passare al Gremio. Nei prossimi giorni potrebbe poi arrivare anche l’addio di Nico Gonzalez, su cui è sempre più forte il pressing dell’Atletico Madrid. Per sostituirlo, il nome caldo è quello del kosovaro Edon Zhegrova. Passando al Bologna, invece, i rossoblù hanno piazzato un importante colpo in attacco ingaggiando l’esterno inglese Jonathan Rowe: al Marsiglia, che aveva messo sul mercato il giocatore dopo una violenta lite con Rabiot (anch’egli fuori dal progetto) andranno 19.5 milioni e il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Il Bologna potrebbe però assicurarsi anche un altro rinforzo in mezzo al campo: saltato Asslani, diretto al Torino, i felsinei potrebbero infatti tentare un altro assalto ad Hans Nicolussi Caviglia, valutato 10-12 milioni dal Venezia. Infine, la Fiorentina è molto vicina al rinnovo di Moise Kean, ma anche a Roberto Piccoli, che arriverà dal cagliari per 25 milioni più 2 di bonus.