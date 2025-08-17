Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: accelerata della Roma per Bailey e Sancho

Milano, 16 agosto 2025 – La Roma prova a dare seguito alle richieste di mister Giampiero Gasperini, che ha tuonato “siamo fermi sul mercato da 20 giorni”, e, dopo aver fatto muro di fronte all’assalto di un’Inter pronta a sborsare quasi 40 milioni per avere Manu Koné, è pronta a piazzare un importante colpo per l’attacco: nelle ultime ore, infatti, è arrivata un’importante accelerata nella trattativa per portare in giallorosso l’attaccante giamaicano Leon Bailey. Roma e Aston Villa stanno imbastendo l’affare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto di poco superiore ai 20 milioni. La sensazione è che la fatidica fumata giallorossa sia dietro l’angolo. Un indizio in questo senso arriva dalle scelte del tecnico dell’Aston Villa Unai Emery, che ha deciso di non convocare il giocatore per la gara d’esordio stagionale in Premier League contro il Newcastle. Bailey potrebbe però non essere l’unico rinforzo sugli esterni d’attacco perché il diesse giallorosso Frederic Massara sta lavorando per portare alla corte di Gasperini anche Jadon Sancho, ormai ai margini dei piani tecnico-tattici del Manchester United che potrebbe lasciar partire il giocatore, che ha trascorso gli ultimi mesi in prestito al Chelsea – con cui ha vinto anche la Conference League –, per circa 25 milioni di euro. Momento di impasse, incassato il già citato no per Koné, in casa Inter: i dovranno capire se dare un ulteriore assalto ad Ademola Lookman mettendo sul piatto un’offerta superiore a quella di 45 milioni bonus compresi che l’Atalanta ha rifiutato qualche settimana fa o virare su altri obiettivi. Sul fronte delle uscite, invece, prende corpo la possibilità che possa lasciare il club nerazzurro Benjamin Pavard, su cui è forte l’interesse del Lille. Al momento non c’è però ancora un’intesa sulle cifre tra il club transalpino e i nerazzurri. Improbabile, invece, che il difensore francese prenda la strada dell’Arabia per sposare il progetto del Neom, squadra di una città saudita che deve essere ancora completata. Qualora Pavard prendesse altre strade, in cima alla lista delle preferenze interiste ci sarebbe Solet, che l’Udinese potrebbe lasciar andare per circa 20 milioni. Tornando all’Atalanta, indipendentemente da quello che succederà sul fronte Lookman, la Dea è intenzionata a rinforzarsi sugli esterni e, stando a quanto rivelato dall’insider Fabrizio Romano, starebbe pensando di riportare in nerazzurro Robin Gosens. Momento di stallo, invece, in casa Milan dove non ci sono concreti passi avanti per il fatidico rinforzo in attacco. In cima alla lista dei desideri rossoneri c’è l’ex Atalanta Rasmus Hojlund, ormai ai margini in casa United. La quadratura del cerchio non è però stata ancora trovata perché il danese, prima di dare il suo definitivo assenso al trasferimento in rossonero vuole garanzie sulla sua permanenza futura a Milanello, visto che tra Milan e Red Devils si è per ora parlato di un prestito con diritto e non obbligo di riscatto. In casa Juventus, infine, sono ore calde per la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forrest. Il giocatore ha già un’intesa sull’ingaggio con il club inglese, il quale a sua volta ha un accordo con la Juventus che dovrebbe essere ratificato nelle prossime ore.