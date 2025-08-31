Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: Rabiot a un passo dal Milan

Milano, 31 agosto 2025 – Scandisce inesorabilmente lo scorrere del tempo l’orologio che domani sera alle 20 sancirà la fine della sessione estiva del calciomercato. Ore caldissime soprattutto in casa del Milan, che è pronto a perfezionare quella che sarebbe l’ennesima rivoluzione tecnica estiva: i rossoneri sono infatti alla caccia di due o tre pedine da regalare a mister Massimiliano Allegri per alzare la qualità della rosa. Una di queste risponde all’identikit di Adrien Rabiot, che il tecnico toscano ha già allenato alla Juventus. Nella giornata di oggi c’è stato un sensibile avvicinamento tra le parti e restano da limare soltanto i cosiddetti ultimi dettagli per sancire la cessione del giocatore per una cifra prossima ai 10 milioni di euro bonus compresi, a cui andrà aggiunta una percentuale sull’eventuale rivendita del calciatore, il quale dovrebbe firmare con il Milan un’intesa di durata quadriennale. I rossoneri sono però alla ricerca anche di un difensore centrale d’esperienza: sfumato Akanji, su cui si è fatto decisamente pressante il corteggiamento del Totteham – che può mettere sul piatto la partecipazione alle coppe – le attenzioni del Milan si sono spostate su Joe Gomez del Liverpool. L’infortunio accusato oggi da Ibrahima Konate potrebbe però spingere i Reds a tenersi stretto il giocatore, il quale non ha peraltro ancora trovato l’accordo sul contratto con i rossoneri. Restano quindi calde anche le candidature Foyth del Villareal e dell’ex Juventus Demiral, molto apprezzato da Allegri. Per rinforzare l’attacco rimane sullo sfondo, invece, l’ipotesi di uno scambio con la Roma che coinvolgerebbe Artem Dovbyk e Santi Gimenez: più passano le ore, però, e più le possibilità di arrivare a dama tra tutte le parti coinvolte si affievoliscono. Non è escluso, comunque, che il Milan tenti all’ultimo minuto di assicurarsi l’attaccante ucraino con un'operazione che non comprende l’addio del messicano. Sul fronte delle uscite, invece, Samu Chukwueze è a un passo dal Fulham, mentre manca solo l’ufficialità dell’approdo di Alex Jimenez al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto – che potrebbe trasformarsi in obbligo – per una cifra di 20 milioni compressivi. Il passare delle ore rende sempre più complicata anche la permanenza di Kolo Muani alla Juventus: non c’è infatti ancora un’intesa definitiva tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain. Sugli esterni d’attacco dovrebbe invece arrivare l'avvicendamento tra Erdon Zhegrova e Nico Gonzalez: la Juventus sta infatti trattando per il passaggio dell’ex Fiorentina all'Atletico di Madrid per circa 35 milioni. Una volta perfezionata la cessione dell’argentino, il club bianconero formalizzerà l’acquisto del kosovaro per 15 milioni di euro bonus compresi. L’Atalanta, a meno di sorprese, si terrà stretta Ademola Lookman: in giornata il Bayern Monaco è andato all’assalto del nigeriano ma è stato respinto con perdite visto anche il poco tempo per trovare un sostituto. L’Inter ha ceduto Taremi all’Olympiacos a titolo definitivo, mentre la Roma ha annunciato l’arrivo in prestito di Kostas Tsimikas dal Liverpool, mentre Salah Eddine è passato sempre a titolo temporaneo al PSV. Infine, domani Jamie Vardy sosterrà le visite mediche prima di legarsi alla Cremonese, al pari di Raul Albiol che diventerà un nuovo giocatore del Pisa.