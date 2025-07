Calciomercato, trattative e rumors: Milan, Theo e Morata al passo d'addio

Milano, 7 luglio 2025 – Iniziato questa mattina, a Milanello, il ritiro del Milan: agli ordini di Massimiliano Allegri non ci sono né Theo Hernandez né Alvaro Morata. Questa settimana sarà infatti con tutta probabilità quella dell’addio per il terzino sinistro francese e dell’attaccante spagnolo: per la partenza verso l’Arabia Saudita di Theo Hernandez si aspetta soltanto che vengano sistemati gli ultimi dettagli tra Milan e Al Hilal: l’affare si dovrebbe chiudere per una cifra di poco superiore ai 25 milioni, mentre è in dirittura d’arrivo l’affare con il Como, che verserà nelle casse rossonere circa 10 milioni di euro più bonus per assicurarsi le prestazioni dello spagnolo, rientrato dopo soli sei mesi in prestito al Galatasaray. Il cladsse 2008 Francesco Camarda è invece arrivato a Lecce, dove si unirà ai giallorossi con la formula del prestito con diritto di riscatto (e controriscatto a favore del Milan). Sul fronte delle possibili nuove entrate, sono ore di attesa per Ardon Jashari: la proposta rossonera – 32 milioni di euro più bonus (si arriva a una cifra complessiva di circa 37 milioni) – è già sul tavolo del Bruges che deve decidere se accettarla o meno. Nel frattempo, però, il giocatore – che ha già fatto sapere di volersi trasferire alla corte di mister Massimiliano Allegri – non è stato convocato per le gare nel Regno Unito del club belga. L’ottimismo è crescente in casa Milan e la sensazione è che presto possa arrivare la fumata rossonera. Nuovo arrivo, invece, in casa Inter che ha ufficializzato l’ingaggio di Ange-Yoan Bonny, acquistato a titolo definitivo dal Parma per circa 24 milioni (il calciatore ha invece messo la sua firma su un contratto che scadrà il 30 giugno 2030). Nessuna novità, invece, sul fronte Calhanoglu: il turco è ancora in vacanza dove si sta allenando e attende novità sulla possibilità di tornare a giocare in patria con la casacca del Galatasaray. Il club turco non ha ancora mosso passi ufficiali ma resta più che mai possibile un addio del fantasista ai colori nerazzurri. Per questo, l’Inter non vuole farsi trovare impreparata e cerca già un possibile sostituto. Difficile arrivare ad Ederson dell’Atalanta (viene valutato circa 60 milioni), mentre il nome nuovo – stando a quanto riportato dai media turchi – è quello del classe 2000 Orkun Kocku, seguito anche dalla Roma e valutato dal Benfica circa 40 milioni. Colpo in difesa per il Bologna che, in attesa degli arrivi in città di Bernardeschi e Immobile, ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Martin Vitik, acquistato dallo Sparta Praga per 15 milioni. L’arrivo del ceco apre le porte alla cessione al Napoli di Sam Beukema: l’accordo definitivo tra le parti non è però ancora stato trovato. Possibile che si chiuda a metà strada tra i 35 milioni chiesti dai rossoblù e i circa 30 offerti dal Napoli. L’asse tra il capoluogo felsineo e quello partenopeo è però piuttosto caldo anche per quanto riguarda il possibile passaggio in azzurro di Dan Ndoye, che ha trovato un accordo sull’ingaggio con il club di De Laurentiis, che ora dovrà accontentare le richieste del diesse rossoblù Giovanni Sartori. Sfuma invece il passaggio di Viktor Gyokeres alla Juventus: lo svedese è infatti a un passo dall’Arsenal, mentre i bianconeri per provare a rinforzare l’attacco (si parla di Osimehn, cercato anche dal Galatasaray) devono prima cedere Dusan Vlahovic (nel radar di mercato del Milan di Allegri).