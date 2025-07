Calciomercato, trattative e rumors di oggi: la Juventus trova l’accordo per Jonathan David

Milano, 2 luglio 2025 – Reduce dall’eliminazione dal Mondiale per Club Fifa per mano del Real Madrid, la Juventus è pronta a ‘consolarsi’ con un importante colpo di mercato: il club bianconero ha infatti raggiunto un accordo definitivo con l’attaccante canadese Jonathan David, che è svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al Lille. È stata infatti trovata anche la quadratura del cerchio anche sulle commissioni da corrispondere agli agenti del calciatore, il quale percepirà uno stipendio annuo di circa 6 milioni di euro più due di bonus. Ora non resta che completare l’iter delle visite mediche che precedono le firme sui contratti. David non sarà però quasi certamente l’unico innesto per il reparto offensivo dei bianconeri, che continuano a monitorare anche le situazioni legate a Jadon Sancho e Victor Osimhen.

In uscita c’è Dusan Vlahovic che, però, attraverso i social ha lanciato una frecciata ribadendo di essere lui il numero 9 bianconero. Sul serbo è forte l’interesse del Milan, ma in questo momento l’attacco non è la priorità del club rossonero che punta primariamente a rafforzarsi in mediana: nelle prossime ore è atteso a Milano Samuele Ricci, che svolgerà tutto l’iter burocratico e medico prima di legarsi al Milan con un contratto quadriennale da due milioni a stagione. Al Torino – che è pronto a dare l’assalto ad Anjorin per sostituire l’azzurro – andranno invece 23 milioni più 2 di bonus. Nel frattempo, il direttore sportivo milanista Igli Tare è pronto a sferrare l’attacco decisivo per assicurarsi il talentuoso classe 2003 Ardon Jashari: i rossoneri hanno già il sì del giocatore, ma manca l’intesa con il Bruges che chiede 40 milioni per lasciar partire lo svizzero. Il Milan è pronto a metterne sul piatto 35 più bonus e la sensazione è che la fumata bianca sia davvero vicina. È molto vicina a rinforzarsi nel reparto offensivo anche l’Inter: l’attaccante francese Ange-Yoan Bonny è infatti arrivato a Milano nella serata di ieri e quest’oggi ha completato tutti gli step che lo hanno portato alla firma su un’intesa quadriennale da circa 2 milioni annui. Al Parma, invece, vanno 23 milioni più bonus. Resta poi da monitorare la situazione legata ad Hakan Calanoglu, che avrebbe espresso la volontà di fare ritorno in patria per unirsi al Galatasaray. Dalla Turchia farà quasi certamente il percorso inverso Ciro Immobile, pronto a sposare la causa del Bologna di Vincenzo Italiano: l’attaccante classe 1990 di origini partenopee, ha infatti risolto le ultime questioni burocratiche per chiudere il rapporto con il Besiktas, con cui è reduce da un’annata in cui ha segnato 15 reti nelle 30 gare disputate. Per lui è pronto un contratto annuale con opzione per una seconda stagione. L’ex Lazio potrebbe non essere però l’unico rinforzo dei felsinei che starebbero trattando anche con Federico Bernardeschi, il quale ha chiuso la sua parentesi in MLS con il Toronto. In uscita da Casteldebole ci sarebbe invece Sam Beukema su cui è forte il pressing del Napoli campione d’Italia: per assicurarsi le prestazioni del centrale olandese servono però oltre 30 milioni. L’accordo non sembra comunque troppo lontano.