Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: asse rovente Milan-Como per Morata e Thiaw

Roma, 26 giiugno 2025 – Di pari passo con l’ondata di caldo che in queste settimane sta arroventando gran parte della penisola, si accende sempre più anche il mercato dei club di Serie A, che partirà ufficialmente il prossimo 1° luglio: un asse che pare sempre più caldo è quello tra Milan e Como. Potrebbero infatti prendere la strada che porta da Milanello alla provincia lariana sia Alvaro Morata che Malick Thiaw: l’attaccante spagnolo è infatti ormai ad un passo dall’approdo alla corte del connazionale Cesc Fabregas che lo ha convinto della bontà del progetto del club della famiglia Hartono. Resta ora da risolvere l’accordo di prestito tra Milan e Galatasaray prima di suggellare il nuovo matrimonio. La novità odierna è invece il fatto che le due società avrebbero trovato un accordo per l’approdo in riva al lago di Malick Thiaw per una cifra non lontana dai 25 milioni. Manca però l’accordo tra il Como e il centrale tedesco. Possibile l’uscita dal Milan – che per l’out di sinistra tiene d’occhio il 2008 Honest Ahanor del Genoa – anche di Emerson Royal, che in questa stagione non ha convinto ed è finito nel mirino del Betis di Siviglia. L’intesa tra club non è lontanissima e le prossime ore potrebbero essere decisive. Il club di via Aldo Rossi lavora però alacremente anche per rinforzarsi e continua a spingere sia sul fronte Xakha che su quello Jashari, mentre sembra sempre più vicino l’arrivo in rossonero dal Torino di Samuele Ricci. Ai granata dovrebbero andare circa 25 milioni. Per riguarda l’attacco rossonero, invece, la pista al momento più percorribile sembra essere quella che porta a Dusan Vlahovic, che la Juve lascerebbe partire con un’offerta non lontana dai 25-30 milioni. Finanze fresche per dare l’assalto a uno fra Jonathan David (vanno abbassate però le richieste degli agenti del calciatore) e Jadon Sancho, su cui è però molto forte anche la concorrenza del Napoli. Anche il club partenopeo è impegnato su più tavoli e in particolare quello in cui è seduto anche il Bologna, perché i campioni d’Italia hanno da tempo nel loro mirino di mercato sia Dan Ndoye che Sam Beukema. I partenopei spingono giorno dopo giorno su entrambi i fronti ma i rossobblù per provarsi del belga e del centrale olandese non chiedono meno di 80 milioni. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis potrebbe però cercare di ammorbidire la posizione della controparte inserendo una contropartita come Zanoli o Raspadori. Il Bologna, che lavora per riportare in Italia Ciro Immobile e sonda la pista Nicolussi Caviglia per puntellare il centro del campo, deve però fare i conti anche con l’interessamento degli arabi dell’Al-Qadsiah nei confronti di Orsolini. Al momento, però, l’affare sembra ben lontano da una possibile conclusione positiva perché la destinazione non pare scaldare particolarmente il giocatore. Potrebbe presto lasciare l’Italia, invece, Matteo Ruggeri dell’Atalanta: secondo Sky Sport, infatti, i nerazzurri sarebbero a un passo dall’intesa con l’Atletico Madrid per una cifra prossima ai 20 milioni. Infine, si muove anche il mercato delle panchine, con l’approdo al Pisa di Alberto Gilardino, che va a sostituire Pippo Inzaghi (passato al Palermo), e quello a Lecce di Eusebio Di Francesco che ha lasciato Venezia.