Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: Inter-Diouf è ufficiale

Milano, 22 agosto 2025 – Adesso è ufficiale il colpo a centrocampo dell’Inter che ha ingaggiato il francese Andy Diouf. Decisivo il blitz dei nerazzurri che hanno bruciato la concorrenza del Napoli trovando l’accordo con il Lens per una cifra non lontana dai 25 milioni di euro comprensivi di bonus. Il giocatore, che è atterrato questa mattina a Milano e si è subito recato a svolgere le visite mediche di rito, indosserà la maglia nerazzurra numero 17 e sarà legato all’Inter da un contratto valido fino al 30 giugno del 2030. Sul fronte delle uscite, Asslani ha scelto il Torino, dove si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. Giornata cruciale anche sulla sponda rossonera di Milano: a Linate è sbarcato con un volo privato Kevin Boniface, che dovrebbe presto diventare il nuovo attaccante del Milan. Il giocatore ha subito iniziato il consueto iter delle visite mediche che, dopo una prima parte di esami alla Clinica La Madonnina e l’idoneità al Centro Ambrosiano, ha avuto un’appendice finale con una visita ortopedica per verificare con particolare attenzione le condizioni del giocatore che in passato ha subito per ben due volte la lesione del legamento crociato. Qualora anche questi ultimi controlli dovessero dare esiti positivi, Boniface si trasferirebbe in rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 30 milioni. Nel frattempo, si rincorrono le voci di un interessamento da parte della Juventus nei confronti di Alexis Saelemaekers: per convincere i rossoneri a privarsi del belga, ritenuto un jolly molto importante per il suo scacchiere da mister Massimiliano Allegri, servono però almeno 25 milioni di euro. Il Napoli campione d’Italia, invece, continua il suo pressing su Rasmus Hojlund per sostituire Romelu Lukaku, costretto a stare ai box per diversi mesi per un guaio di natura muscolare. Resta però da trovare la quadratura del cerchio, tenendo ben presente che il giocatore vorrebbe garanzie sul futuro in caso di operazione basata su un prestito con riscatto. I campani devono però fare attenzione alla concorrenza del Bayern Monaco, club a cui – secondo i media tedeschi – sarebbe stato proposto il danese. A Bologna, intanto, è arrivato Jonathan Rowe che si è subito messo a disposizione dello staff sanitario rossoblù per sostenere – presso l’Isokinetik – le visite mediche. L’esterno d’attacco visto anche con la maglia della nazionale inglese, arriva dal Marsiglia dove era stato messo sul mercato dopo una furiosa lite con l’ex Juventus Adrien Rabiot (anch’egli al passo d’adddio con i transalpini). Per assicurarsi le preziose prestazioni dell’inglese, i rossoblù hanno messo sul piatto 19.5 milioni più il 10% dei ricavi di un’eventuale futura rivendita del calciatore che firmerà un contratto pluriennale. Il giocatore era nel mirino anche della Roma che ha poi acquisito Bailey e adesso non molla la presa su Jadon Sancho, su cui è forte la concorrenza del Besiktas. Tra le alternative nel caso sfumasse la trattativa, c’è anche l’ex Napoli Elmas. Infine piuttosto attivo sul mercato anche il neopromosso Sassuolo che ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Milan Aster Vrackx, preso in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg, e punta Il rossonero Adlì, mentre l’Udinese ha ceduto in prestito alla Sampdoria Pafundi e punta dritto su Zaniolo.