Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: David alla Juve fino al 2030

Milano, 4 luglio 2025 – È di fatto iniziata l’avventura di Jonathan David alla Juventus: l’attaccante canadese è infatti atterrato in Italia alle ore 11 circa e poco mezzogiorno è arrivato al JMedical, accolto dal primo bagno di folla bianconero.

Nel centro medico bianconero, ha poi sostenuto l’iter di esami che precedono la firma sul contratto che arriverà in queste ore: il canadese, che ha da pochi giorni chiuso la sua esperienza al Lille, si legherà al club bianconero con un contratto valido fino al 2030 da due milioni più bonus a stagione. I bianconeri lavorano però per regalare a mister Igor Tudor un altro rinforzo in attacco: difficile pensare ad una riconferma di Kolo Muani. Il Paris Saint-Germain non sembra infatti aprire ad un nuovo prestito. In uscita anche Dusan Vlahovic, mentre un nome caldo per rinforzarsi resta quello di Victor Osimehn, fuori dal progetto tecnico del Napoli di Antonio Conte.

Milan: Allegri bis

In casa Milan è invece iniziato l’Allegri bis. Il tecnico toscano è infatti arrivato dove alcuni giocatori hanno svolto i primi test prestagionali (il raduno vero e proprio è in programma lunedì 7). Tra di loro anche Samuele Ricci, ufficializzato nella serata di ieri: “Sono carichissimo per questa nuova avventura – ha detto il nuovo centrocampista rossonero attraverso i canali ufficiali del club – e non vedo l’ora di vedere i tifosi a San Siro. Un abbraccio e forza Milan”. A San Siro, al suo fianco in mezzo al campo, potrebbe trovarsi anche lo svizzero classe 2003 Ardon Jashari: il Milan, che ha già un’intesa di massima con il giocatore, è infatti in attesa della risposta del Bruges alla proposta di 32 milioni di euro più bonus (un totale che si aggira attorno ai 37 milioni). Sul fronte delle uscite si aspetta di capire se Alvaro Morata (quasi certamente) e Malick Thiaw (che non ha ancora sciolto le riserve) prenderanno la strada verso Como.

Inter dice addio a Calhanoglu?

Sulla l’altra sponda dei Navigli, quella nerazzurra dell’Inter, a tenere banco è la questione legata al possibile addio di Hakan Calhanoglu: il regista turco è nel mirino del Galatasaray (destinazione gradita al giocatore) ma nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi Al Hilal, dove il giocatore ritroverebbe mister Simone e verrebbe di fatto ricoperto d’oro (ssi parla di uno stipendio di circa 20 milioni all’anno). Per sostituirlo il nome nuovo è quello di Richard Rios del Palmeiras, che ha un costo non lontano dai 20 milioni. Continua poi anche il pressing per Leoni, su cui c’è però anche il Milan.

Bologna: Immobile e Vitik

Decisamente scatenato, invece, il Bologna, pronto da accogliere nelle prossime ore sia Ciro Immobile, che ha ufficialmente rescisso il contratto con il Besiktas e firmerà un 1+1 con i felsinei, che Federico Bernardeschi. È già arrivato sotto le due Torri Martin Vitik, centrale difensivo ceco, acquistato dallo Sparta Praga per 15 milioni. L’arrivo del classe 2003 libera di fatto Sam Beukema, che andrà al Napoli per circa 35 milioni. Resta però da trovare ancora la quadra definitiva, come per Dan Ndoye, che Conte spera di avere presto a disposizione (sul piatto, per, il giocatore, ci sono 3 milioni di ingaggio). Infine, colpi anche per l’Atalanta, che ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dal Genoa del 2008 Honest Ahanor (15 milioni), e del Torino, che ha messo in piedi un asse con l’Empoli, assiciurandosi Ismajli e Anjorin.