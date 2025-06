Calciomercato, le trattative di oggi: fatta per Ricci al Milan. Immobile vicino al Bologna

Milano, 28 giugno 2025 – Giornata decisamente movimentata per quanto riguarda il mercato in casa Milan, che oggi ha ufficializzato che non vestiranno più la casacca rossonera – come era già nell’aria da tempo – Andrea Sottil e Joao Felix e Kyle Walker. Il club rossonero, mentre attende di capire se si concretizzerà il passaggio al Como di Alvaro Morata e Malick Thiaw (non ancora del tutto convinto di questo possibile trasferimento) ha però continuato a lavorare alacremente anche sul fronte delle entrate compiendo passi decisivi per rinforzarsi in mezzo al campo e portare in rossonero Samuele Ricci.

È stata infatti trovata un’intesa con il Torino per una cifra non lontana dai 25 milioni di euro bonus compresi e il giocatore – che aveva un accordo con il Milan da tempo – in settimana svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con i rossoneri. Il centrocampista classe 2001 e Luka Modric, che si unirà al Milan dopo il Mondiale per Club giocato con il Real Madrid, non saranno con tutta probabilità gli unici rinforzi del club di via Aldo Rossi, che punta deciso anche sullo svizzero Ardon Jashari e, per strapparlo al Bruges – che ha già rifiutato circa 30 milioni – è pronto ad alzare l’offerta e a mettere sul piatto 35 milioni bonus compresi.

Sull’altra sponda dei Navigli si muove anche l’Inter che stringe per portare in nerazzurro l’attaccante Ange-Yoan Bonny del Parma con cui è a un passo l’intesa. Il francese dovrebbe passare alla corte di mister Cristian Chivu – suo allenatore anche in questi ultimi mesi in Emilia – per 23 milioni. L’Inter rischia però di dover fare i conti anche con la possibile partenza di Hakan Calhanoglu. Si sono infatti itensificate, dalla Turchia, le voci di un possibile passaggio del centrocampista classe 1994 al Galatasaray. Secondo il portale turco La Marca Sports, il giocatore avrebbe risposto “Speriamo” interrogato sulla possibilità di approdare in riva al Bosforo.

Chi sta invece per lasciare la Turchia è Ciro Immobile, che sarebbe davvero vicino a sposare il progetto del Bologna di Vincenzo Italiano: l’attaccante ex Lazio, ora al Besiktas (15 gol in 30 gare di campionato per lui), sarebbe davvero vicino all’accordo con i rossoblù per un contratto di una stagione con opzione per una successiva. Resta ora da sancire l’intesa con il club turco, ma la distanza tra le parti sembra decisamente colmabile in pochissimi giorni. Il club felsineo, nel frattempo, cerca di trattenere i suoi gioielli Sam Beukema e Dan Ndoye, sui cui è forte l’interesse del Napoli (il belga è però anche nel mirino del Borussia Dortmund).

I campioni d’Italia non mollano la presa e intanto si avvicinano anche a un altro obiettivo: Lorenzo Lucca dell’Udinese. Nelle ultime ore su questo fronte c’è stata un’importante accelerata per assicurarsi l’attaccante in orbita Nazionale. Per chiudere l’affare con i bianconeri servono almeno 35 milioni, una cifra a cui i partenopei si avvicinano notevolmente. Infine, sul fronte Juventus, pare saltato il passaggio di Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Foorest, perché i due giocatori non sembravano essere pienamente convinti della nuova destinazione.