Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: il Napoli stringe per Lang e pressa Beukema

Milano, 30 giugno 2025 – Il Napoli campione d’Italia, a poche settimane dal super colpo de Bruyne, è pronto a regalare a mister Antonio Conte un altro pezzo da novanta: il club partenopeo, stando a quanto riportato da più fonti, è infatti ad un passo dall’ingaggio di Noa Lang.

Il Napoli avrebbe infatti trovato l’accordo con il Bruges per portare l’olandese classe 1999 – un giocatore in grado di svariare sul fronte offensivo – alla corte di Antonio Conte: ai belgi andrà una cifra vicina ai 25 milioni comprensivi di bonus, mentre Lang firmerà un contratto di durata quinquennale.

Lang non sarà però con tutta probabilità l’unico rinforzo per il reparto d’attacco del Napoli che insiste per far vestire la casacca azzurra a Lorenzo Lucca, per il quale l’Udinese chiede almeno 25 milioni. Per quanto riguarda la difesa, il prescelto resta un altro olandese: Sam Beukema del Bologna. I contatti con l’entourage del calciatore sono costanti e si punta proprio sul gradimento del giocatore nei confronti del progetto azzurro per cercare di ammorbidire le richieste dei rossoblù, vicine ai 40 milioni. Nel frattempo, proprio il Bologna ha salutato Davide Calabria, Tommaso Pobega ed Estanis Pedrola che – a meno di clamorosi ribaltoni non faranno più parte del gruppo rossoblù.

Cosa succede in casa Milano

Continuano i saluti anche in casa Milan: il club rossonero oggi ha infatti ufficializzato la separazione da Alessandro Florenzi, che lascia Milanello dopo quattro stagioni, nelle quali ha conquistato una Supercoppa italiana e uno Scudetto. Questa settimana in casa Milan potrebbe però essere cruciale anche sul fronte delle prime entrate, perché si attende ormai soltanto l’arrivo a Milano di Samuele Ricci per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri, che contestualmente verseranno al Torino 23 milioni più due eventuali di bonus. Per il centrocampo, continua invece la corte serrata ad Ardon Jashari. Per lasciarlo partire, però, il Bruges chiede quasi 40 milioni di euro. Servirà quindi molta pazienza al direttore sportivo Igli Tare per avere speranze di concludere questo affare positivamente, ma attenzione perché sullo sfondo c'è anche il Borussia Dortmund, pronto a sfruttare eventuali indecisioni dei rossoneri. Un ex rossonero potrebbe invece lasciare l’Italia: Tammy Abraham.

Roma e Inter

La Roma deve infatti fare cassa entro oggi per restare dentro i paletti del fair play finanziario e l’attaccante inglese non sembra essere tra le priorità tecniche di mister Gasperini. Per questo, i giallorossi si sono mossi trovando un accordo (prestito con obbligo di riscatto per 15 milioni più bonus) con il Besiktas per la cessione dell’inglese. La Turchia potrebbe poi essere anche la prossima destinazione di Hakan Calhanoglu: dopo quattro anni all’Inter, infatti, il fantasista turco vorrebbe tornare nella terra d’origine per vestire la casacca del Galatasaray. Resta da capire se i nerazzurri, che per il momento non hanno concesso aperture su un possibile addio del giocatore, ascolteranno le sue richieste.

L’Inter, che domani accoglierà a Milano il nuovo acquisto Bonny, non sarà invece la prossima destinazione di Nico Paz, a lungo corteggiato dalla dirigenza nerazzurra: il 10 spagnolo resterà infatti almeno un'altra stagione al Como. Il Real non ha infatti esercitato la clausola di riacquisto prevista al termine di ognuna delle prime tre stagioni potenzialmente passate in biancoblù dallo spagnolo.