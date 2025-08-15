Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: ufficiale il passaggio di Leoni al Liverpool

Milano, 15 agosto 2025 – Dopo una promettente stagione con il Parma, Giovanni Leoni lascia la Serie A per trasferirsi in Premier League e vestire la casacca del Liverpool. Adesso ci sono anche i sigilli dell’ufficialità: il talentuoso difensore classe 2006 passa ai Reds per una cifra vicina ai 30 milioni di euro più bonus. “Sono davvero felice di entrare a fare parte di una società come il Liverpool – ha detto Leoni ai canali ufficiali del club –, che è tra le migliori al mondo. Sono davvero onorato e tanto emozionato, adesso voglio migliorare tanto con gli allenamenti e giocando in Premier e Champions”. Parte dei ricavi di questa remunerativa cessione, il Parma l’ha reinvestita per assicurarsi l’attaccante classe 2003 Matija Frigan, che arriva dai belgi del Westerlo. Tra le pretendenti di Giovanni Leoni c’era invece l’Inter, la quale in queste ore sembrava aver virato con decisione su Manu Koné per rinforzarsi in mezzo al campo. I nerazzurri parevano intenzionati a mettere sul piatto della Roma una cifra addirittura prossima ai 40 milioni di euro. Stando a quanto riportato da più fonti, però, dopo una prima apertura, sarebbe arrivato il dietrofront da parte del club capitolino che avrebbe fatto sapere ai nerazzurri di non volersi privare del centrocampista di origini ivoriane, ritenuto pedina importante per lo scacchiere di mister Giampiero Gasperini. La Roma non ha comunque rinunciato alla ricerca di un paio di rinforzi di peso in attacco e continua a spingere con il Manchester United per assicurarsi Jadon Sancho, che potrebbe sbarcare nella capitale in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 23 milioni di euro, e con l’Aston Villa per Leon Bailey. Ora resta da capire se l’Inter deciderà – facendo un’offerta al rialzo – di rituffarsi nella trattativa con l’Atalanta per portare alla corte di mister Chivu Ademola Lookman. Nel frattempo, però, dalla Francia si registrano voci di un interessamento da parte del Lille del difensore francese Benjamin Pavard, che i nerazzurri potrebbero lasciar partire in caso di una buona offerta da parte del club transalpino. Un nome caldo per sostituire Pavard in caso di partenza è quello di Omar Solet, protagonista di una stagione decisamente positiva con la maglia dell’Udinese. Sempre dalla Francia, intanto, arrivano conferme sull’accordo tra Juventus e Paris Saint-Germain per la permanenza in bianconero di Kolo Muani: l’intesa è stata trovata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a circa 45 milioni di euro. Sul fronte delle uscite, invece, pare sempre più vicina la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forrest, mentre Nico Gonzalez potrebbe finire all’Atletico Madrid. Cessioni che garantirebbero soldi in cassa per dare l’assalto a Matt O’Riley. Infine, l’Udinese potrebbe inserirsi nella corsa al laterale destro Alessandro Zanoli, il quale pareva ad un passo dal Bologna.