Calciomercato, trattative e rumors di oggi: visite e firma per Dzeko alla Fiorentina

Roma, 19 giugno 2025 – Si attendono ormai soltanto i cosiddetti crismi dell'ufficialità ma Edin Dzeko è ormai da considerarsi un nuovo giocatore della Fiorentina. Atterrato a Roma nel tardo pomeriggio di ieri, l’attaccante bosniaco ha svolto quest’oggi le visite mediche di rito e poi si è diretto nel capoluogo toscano per visitare il Viola Park, come comunicato dal club, per visitare il centro sportivo fiorentino, incontrare la dirigenza e mettere la firma su un contratto da circa 1.8 milioni di euro valido per una stagione con opzione per un’eventuale seconda. La Fiorentina non sembra però volersi fermare e, stando a quanto riferito da Sky, si sta muovendo anche sul fronte Fazzini: la trattativa con l’Empoli è iniziata e la fumata viola potrebbe non essere tanto lontana. Il valore del cartellino del giocatore è vicino ai 10 milioni di euro e la sensazione è che a breve l’affare si possa chiudere positivamente.

Si muove anche il Napoli che parte dalle fondamenta, ossia dal reparto portieri, nella sua opera di rafforzamento della squadra che ha conquistato il tricolore: il club azzurro avrebbe infatti trovato l’intesa con Meret per un rinnovo fino al 2027 e si sarebbe avvicinata anche all’ingaggio di Vanja Milinkovic-Savic, in passato nel mirino del Milan in caso di eventuale partenza di Mike Maignan. I partenopei restano però in pressing anche su Dan Ndoye e Sam Beukema del Bologna. Al momento sembrerebbe più facile arrivare all’esterno belga, valutato dai rossoblù circa 45 milioni; un prezzo che potrebbe essere abbassato dall’inserimento di una contropartita tecnica come ad esempio il Giacomo Raspadori. Non si registrano invece passi avanti nella trattativa con il Milan per Yunus Musah, che sembra essersi arenata di fronte alle richieste di circa 25 milioni dei rossoneri, ritenute eccessive dal club di Aurelio De Laurentiis. Molto attive anche le squadre della Capitale: la Lazio ha infatti ufficializzato il rinnovo fino al 2026 di Matias Vecino e continua a tenere d’occhio la situazione legata a Pio Esposito, mentre la Roma ha annunciato il ritorno in giallorosso di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo. L’ex dirigente del Milan ha firmato con i capitolini un contratto fino al 2028 e prenderà il posto di Florent Ghisolfi. In uscita da Trigoria ci sarebbe invece Leandro Paredes, su cui – stando a quanto riportato dai media argentini – è tornato forte l’interesse del Boca Juniors. Nel frattempo, l’Inter si avvicina a Bonny per l’attacco, valutato dal Parma circa 25 milioni. La stretta di mano tra i club sembra davvero ad un passo, mentre per i nerazzurri potrebbe essere decisamente più difficile arrivare al difensore ducale classe 2006 Leoni, che l’Amministratore Delegato del Parma Federico Cherubini ha tolto dal mercato al pari del portiere Suzuki. Sempre in casa ducale è arrivata anche l’ufficialità dell’ingaggio del nuovo allenatore che è il trentenne spagnolo Carlos Cuesca: “Il Parma Calcio – si legge nella nota diramata dal club emiliano – è lieto di annunciare che, a decorrere dal 1° luglio prossimo, Carlos Cuesta sarà il responsabile tecnico della Prima Squadra Maschile. Cuesta, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ha siglato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento per la stagione successiva".