Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: l'Atalanta piazza il colpo Krstovic

Milano, 19 agosto 2024 – Nel giorno del ritorno a Bergamo di Ademola Lookman, che si allenerà a parte fino al termine di questa sessione di mercato e con tutta probabilità riceverà anche una multa dal club per non essersi presentato in ritiro nei tempi prestabiliti, l’Atalanta ha piazzato un importante colpo e si è assicurata l’erede di Mateo Retegui: i nerazzurri sono infatti riusciti a trovare un’intesa con il Lecce per l’acquisto di Nikola Krstovic. L’accordo prevede che nelle casse della società salentina finiscano circa 25 milioni (bonus compresi) più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Per il montenegrino è invece pronto un contratto di cinque anni a circa 2 milioni di euro a stagione. Dalla Francia, intanto, rimbalza la notizia della messa fuori rosa da parte del Marsiglia di Adrien Rabiot, protagonista di una lite con Jonathan Rowe (giocatore seguito da Roma e Bologna) al termine della gara disputata dalla squadra di De Zerbi con il Rennes. Stando a quanto riferito da diversi media transalpini, tra cui RMC, il futuro del giocatore potrebbe essere di nuovo in Serie A: difficile vederlo al Milan, che a inizio mercato lo aveva cercato ma poi ha virato su altre piste. Decisamente suggestiva e forse non utopistica la possibilità di rivederlo alla Juventus. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi su questo fronte. Per provare a concretizzare questo clamoroso ritorno, però, i bianconeri dovranno cercare giocoforza di sfoltire la rosa in particolar modo in mezzo al campo: in questa direzione, sembra sempre più vicina la partenza di Douglas Luiz, che è a un passo dal fare ritorno in Premier League per vestire la casacca dell’ambizioso Nottingham Forrest, che verserà alla Juventus circa 30 milioni. L’addio del brasiliano potrebbe però spalancare le porte della Continassa ad O’Riley del Brighton. In uscita anche Dusan Vlahovic che sembra essere un’opzione sempre più concreta per l’attacco del Milan. Lo stesso direttore sportivo rossonero ha tenuta aperta la pista Vlahovic, anche perché sul fronte Hojlund non sembrano ancora esserci concreti passi avanti. Occhio, però, al Napoli, alla ricerca di una punta di peso e qualità dopo il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku. Secondo l’insider Fabrizio Romano è caldo anche il nome di Tolu Arokodare del Genk. In casa Roma è stata invece la giornata di Leon Bailey: l’attaccante giamaicano è arrivato nella capitale e nella giornata di oggi ha svolto l’iter delle visite mediche. Si attende quindi soltanto l’ufficialità sulla firma di un contratto di durata pluriennale. Di circa 24 milioni è invece la portata complessiva dell’affare che si basa su un prestito oneroso con diritto di riscatto, il quale però può trasformarsi in obbligo al realizzarsi di determinate condizioni. Infine, con un colpo a sorpresa, oggi il Bologna si è assicurato un importante rinforzo sulla corsia di destra: i rossoblù felsinei hanno infatti trovato l’accordo con il Cagliari per il trasferimento sotto le due Torri di Nadir Zortea: agli isolani andrà una somma vicina ai 7.5 milioni di euro.