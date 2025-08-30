Il calendario completo della Champions League 2025/2026: date e orari di tutte le partite

Roma, 30 agosto 2025 – La Uefa ha ufficialmente annunciato date e orari di tutte le partite della fase di campionato della Champions League 2025/2026, due giorni dopo il sorteggio che ha avuto luogo a Montecarlo giovedì 28 agosto. Toccherà alla Juventus di Igor Tudor scendere in campo per prima tra le italiane alle 21 di martedì 16 settembre, contro il Borussia Dortmund tra le mura amiche. Mercoledì 17 settembre è invece in programma il debutto dell’Inter di Chivu e dell’Atalanta di Juric, impegnate in trasferta rispettivamente contro Ajax e Paris Saint Germain. La prima giornata della League Phase prevede eccezionalmente alcune gare giovedì 18 settembre, in una serata che vedrà il Napoli di Conte scendere in campo all’Etihad Stadium contro il Manchester City. A seguire, il calendario completo delle partite.

Martedì 16 settembre 2025

ore 18.45: Athletic Club-Arsenal, PSV-Union SG;

ore 21: Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia, Benfica-Qarabag, Tottenham-Villarreal.

Mercoledì 17 settembre 2025

ore 18.45: Olympiacos-Pafos, Slavia Praga-Bodo/Glimt;

ore 21: Ajax-Inter, Bayern Monaco-Chelsea, Liverpool-Atletico Madrid, Psg-Atalanta.

Giovedì 18 settembre 2025

ore 18.45: Club Brugge-Monaco, Copenhagen-Bayer Leverkusen;

ore 21: Eintracht Francoforte-Galatasaray, Manchester City-Napoli, Newcastle-Barcellona, Sporting CP-Kairat Almaty.

Martedì 30 settembre 2025

ore 18.45: Atalanta -Club Brugge, Kairat Almaty-Real Madrid;

-Club Brugge, Kairat Almaty-Real Madrid; ore 21: Atletico Madrid-Eintracht Francoforte, Chelsea-Benfica, Inter-Slavia Praga, Bodo/Glimt-Tottenham, Galatasaray-Liverpool, Marsiglia-Ajax, Pafos-Bayern Monaco.

Mercoledì 1 ottobre 2025

ore 18.45: Qarabag-Copenaghen, Union SG-Newcastle;

ore 21: Arsenal-Olympiacos, Monaco-Manchester City, Bayer Leverkusen-PSV, Borussia Dortmund-Athletic Club, Barcellona-Psg, Napoli-Sporting CP, Villarreal-Juventus.

Martedì 21 ottobre 2025

ore 18.45: Barcellona-Olympiacos, Kairat Almaty-Porto;

ore 21: Arsenal-Atletico Madrid, Bayer Leverkusen-Psg, Copenaghen-Borussia Dortmund, Newcastle-Benfica, Psv-Napoli, Union SG-Inter, Villarreal-Manchester City.

Mercoledì 22 ottobre 2025

ore 18.45: Athletic Club-Qarabag, Galatasaray-Bodo/Glimt;

ore 21: Monaco-Tottenham, Atalanta-Slavia Praga, Chelsea-Ajax, Eintracht Francoforte-Liverpool, Bayern Monaco-Club Brugge, Real Madrid-Juventus, Sporting CP-Marsiglia.

Martedì 4 novembre 2025

ore 18.45: Slavia Praga-Arsenal, Napoli -Eintracht Francoforte;

-Eintracht Francoforte; ore 21: Atletico Madrid-Union SG, Bodo/Glimt-Monaco, Juventus-Sporting CP, Liverpool-Real Madrid, Olympiacos-Psv, Psg-Bayern Monaco, Tottenham-Copenaghen.

Mercoledì 5 novembre 2025

ore 18.45: Pafos-Villarreal, Qarabag-Chelsea;

ore 21: Ajax-Galatasaray, Club Brugge-Barcellona, Inter-Kairat Almaty, Manchester City-Borussia Dortmund, Newcastle-Athletic Club, Marsiglia-Atalanta, Benfica-Bayer Leverkusen.

Martedì 25 novembre 2025

ore 18.45: Ajax-Benfica, Galatasaray-Union SG;

ore 21: Borussia Dortmund-Villarreal, Chelsea-Barcellona, Bodo/Glimt- Juventus , Manchester City-Bayer Leverkusen, Marsiglia-Newcastle, Slavia Praga-Athletic Club,

, Manchester City-Bayer Leverkusen, Marsiglia-Newcastle, Slavia Praga-Athletic Club, Napoli-Qarabag.

Mercoledì 26 novembre 2025

ore 18.45: Copenaghen-Kairat Almaty, Pafos-Monaco;

ore 21: Arsenal-Bayern Monaco, Atletico Madrid-Inter, Eintracht Francoforte-Atalanta, Liverpool-Psv, Olympiacos-Real Madrid, Psg-Tottenham, Sporting CP-Club Brugge.

Martedì 9 dicembre 2025

ore 16.30: Kairat Almaty-Olympiacos;

ore 18.45: Bayern Monaco-Sporting CP;

ore 21: Monaco-Galatasaray, Atalanta-Chelsea, Barcellona-Eintracht Francoforte, Inter-Liverpool, Psv-Atletico Madrid, Union SG-Marsiglia, Tottenham-Slavia Praga.

Mercoledì 10 dicembre 2025

ore 18.45: Qarabag-Ajax, Villarreal-Copenaghen;

ore 21: Athletic Club-Psg, Bayer Leverkusen-Newcastle, Borussia Dortmund-Bodo/Glimt, Club Brugge-Arsenal, Juventus-Pafos, Real Madrid-Manchester City, Benfica-Napoli.

Martedì 20 gennaio 2026

ore 16.30: Kairat Almaty-Club Brugge;

ore 18.45: Bodo/Glimt-Manchester City;

ore 21: Copenaghen-Napoli, Inter-Arsenal, Olympiacos-Bayer Leverkusen, Real Madrid-Monaco, Sporting CP-Psg, Tottenham-Borussia Dortmund, Villarreal-Ajax.

Mercoledì 21 gennaio 2026

ore 18.45: Galatasaray-Atletico Madrid, Qarabag-Eintracht Francoforte;

ore 21: Atalanta-Athletic Club, Chelsea-Pafos, Bayern Monaco-Union SG, Juventus-Benfica, Newcastle-Psv, Marsiglia-Liverpool, Slavia Praga-Barcellona.

Mercoledì 28 gennaio 2026