Calcio, le partite del weekend dalla Serie A alla C
Tornano in campo le squadre toscane, umbre e lo Spezia. Programma e calendario delle sfide
Firenze, 25 settembre 2025 – Ecco le partite in programma questo weekend dalla Serie A alla C per le squadre toscane, umbre e lo Spezia.
Serie A
Pisa-Fiorentina (domenica 28 settembre, ore 15)
Serie B
Venezia-Spezia (sabato 27 settembre, ore 15)
Empoli-Carrarese (domenica 28 settembre, ore 19:30)
Serie C
Arezzo-Carpi (sabato 27 settembre, ore 17:30)
Pontedera-Forlì (sabato 27 settembre, ore 17:30)
Perugia-Pianese (sabato 27 settembre, ore 17:30)
Livorno-Campobasso (sabato 27 settembre, ore 15)
Vis Pesaro-Gubbio (sabato 27 settembre, ore 17:30)
Ravenna-Ternana (sabato 27 settembre, ore 15)
