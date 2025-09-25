Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Calcio, le partite del weekend dalla Serie A alla C

Calcio, le partite del weekend dalla Serie A alla C

Tornano in campo le squadre toscane, umbre e lo Spezia. Programma e calendario delle sfide

di Redazione Sport
25 settembre 2025
Le sfide del weekend per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia

Le sfide del weekend per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia

XWhatsAppPrint

Firenze, 25 settembre 2025 – Ecco le partite in programma questo weekend dalla Serie A alla C per le squadre toscane, umbre e lo Spezia. 

Serie A

Pisa-Fiorentina (domenica 28 settembre, ore 15)

Serie B

Venezia-Spezia (sabato 27 settembre, ore 15)

Empoli-Carrarese (domenica 28 settembre, ore 19:30)

Serie C

Arezzo-Carpi (sabato 27 settembre, ore 17:30) 

Pontedera-Forlì (sabato 27 settembre, ore 17:30)

Perugia-Pianese (sabato 27 settembre, ore 17:30)

Livorno-Campobasso (sabato 27 settembre, ore 15)

Vis Pesaro-Gubbio (sabato 27 settembre, ore 17:30)

Ravenna-Ternana (sabato 27 settembre, ore 15)

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su