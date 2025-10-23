Calcio, le partite del weekend dalla Serie A alla C

Firenze, 23 ottobre 2025 – Un altro weekend di importanti e appassionanti sfide. Ecco programma, orari e risultati delle partite di calcio dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia.

Serie A

Fiorentina-Bologna (Domenica 26 ottobre, 18:00)

Milan-Pisa (Venerdì 24 ottobre, 20:45)

Serie B

Modena-Empoli (Venerdì 24 ottobre, 20:30)

Avellino-Spezia (Sabato 25 ottobre, 15:00)

Carrarese-Venezia (Sabato 25 ottobre, 17:15)

Serie C

Juventus Next Gen-Pontedera (Sabato 25 ottobre, 14:30)

Ternana-Arezzo (Sabato 25 ottobre, 14:30)

Perugia-Livorno (Lunedì 27 ottobre, 20:30)

Pianese-Ravenna (Domenica 26 ottobre, 17:30)

Carpi-Gubbio (Sabato 25 ottobre, 17:30)