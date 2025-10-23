Calcio, le partite del weekend dalla Serie A alla C
Un altro fine settimane di importanti match. Ecco tutte le sfide delle squadre toscane, umbre e dello Spezia
Firenze, 23 ottobre 2025 – Un altro weekend di importanti e appassionanti sfide. Ecco programma, orari e risultati delle partite di calcio dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia.
Serie A
Fiorentina-Bologna (Domenica 26 ottobre, 18:00)
Milan-Pisa (Venerdì 24 ottobre, 20:45)
Serie B
Modena-Empoli (Venerdì 24 ottobre, 20:30)
Avellino-Spezia (Sabato 25 ottobre, 15:00)
Carrarese-Venezia (Sabato 25 ottobre, 17:15)
Serie C
Juventus Next Gen-Pontedera (Sabato 25 ottobre, 14:30)
Ternana-Arezzo (Sabato 25 ottobre, 14:30)
Perugia-Livorno (Lunedì 27 ottobre, 20:30)
Pianese-Ravenna (Domenica 26 ottobre, 17:30)
Carpi-Gubbio (Sabato 25 ottobre, 17:30)
