Campionato brasiliano: prima storica retrocessione per il club che ha consacrato anche Neymar. La fine di un’era: il Santos di Pelé precipita in B

Disastro sbiadito di un calcio che fu. La gloria del Santos precipita dalle stelle alle stalle. Non c’è pace per la squadra brasiliana che fu di Pelè e poi di Neymar: arriva la prima storica retrocessione. Fatale l’ultima sconfitta in casa con il Fortaleza per 1-2, e poi ancora violenza, con disordini fuori dallo stadio, in un calcio verdeoro che sembra ormai senza pace.

Lo choc a poco meno di un anno dalla morte di Pelé, scomparso il 29 dicembre 2022. La squadra bianconera oltre ad aver lanciato il campione senza tempo ha anche consacrato Neymar nel gotha del calcio internazionale.

A centodieci anni dalla sua fondazione, il Santos, in questa stagione esce dalla cerchia dei club che hanno giocato sempre nel Brasileirao. Restano Flamengo, San Paolo e Cuiabá. Dopo anni di crisi sportiva ed economica lo spettro della retrocessione è diventato realtà. Occupando il 15esimo posto nell’ultimo turno del campionato con 43 punti, il Santos ha perso 2-1 contro il Fortaleza ed è retrocesso al 17esimo posto, fienendo matematicamente in Serie B.

"Presto torneremo a gioire", ha scritto sui social la star brasiliana Neymar, ora all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Mentre il Palmeiras di San Paolo si assicurava il campionato, i tifosi del Santos sono pieni di rabbia e delusione. "È stata una serata storicamente negativa. Prima di tutto dobbiamo scusarci con molta umiltà", ha detto il direttore tecnico Alexandre Gallo.

