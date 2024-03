Campionato Primavera 2 Girone B. Perugia, il derby finisce 2-2. Ternana due volte in vantaggio e raggiunta sul pari

PERUGIA

2

TERNANA

2

PERUGIA: Yimga, Ebnoutalib I., Falasca, Patrignani, Rondolini, Cicioni, Giorgetti (47’ st Caprari), Prisco (31’ st Ambrogi), Lomangino (23’ st Torri), Ronchi (47’ st Bernacci), Barberini (16’ st Ciattaglia). A disp.: Lavorgna, Panaro, Bussotti, Cottini, Papa, Dottori, Perugini. All.: Giacomo Del Bene

TERNANA: Matei, Ciucci, Marcelli, Gatto, Bonugli, Biondini (1’ st Berneschi), Fulga, Cisse, Bustos, Loconte (29’ st La Sorsa), Della Salandra. A disp.: Novelli, Valenti, Manucci, Di Loreto, Trifelli, Gueye, Garcia, Durastanti, Pllana. All.: Salvatore D’Urso.

Arbitro: Gioele Iacobelli di Pisa (Merciari-Riganese)

RETI: 23’ pt e 13’ st Della Salandra (T), 40’ pt Rondolini, 18’ st Cicioni

Note: recupero pt 2’ st 8’. Espulso Della Salandra al 38’ st per proteste e Fulga al 48’ st per scorrettezze. Ammoniti Barberini, Rondolini, Cottini, Yimga, Ambrogi, Bustos, Valenti, Della Salandra, Cissè.

PERUGIA – Finisce 2-2 il derby umbro tra Perugia e Ternana con gli ospiti che vanno due volte in vantaggio ma il Perugia è tenace e recupera sprecando un’occasionissima per vincerla. Ad aprire le danze dopo un inizio equilibrato è la Ternana al 23’ Della Salandra. Passa un quarto d’ora e il classe 2007 biancorosso, Rondolini, è bravo a trasformare in rete con il tacco. Nella ripresa parte meglio il Perugia che crea un paio di buone occasioni ma a mettere la freccia sono i rossoverdi con una ripartenza che culmina con un cross basso dalla sinistra che attraversa tutta l’area e trova Della Salandra sul secondo palo per un facile tap-in. Al 18’ arriva subito il pari del Perugia con Cicioni che è il più lesto a trovare il pallone e rimettere la gara in parità. Finale infuocato in campo e sugli spalti: la Ternana rimane prima in 10 per l’espulsione di Della Salandra e poi in 9 per il rosso a Fulga. Yimga nel frattempo salva su un tiro ravvicinato. Si chiude sul 2-2. Prossimo impegno per il Perugia di Del Bene, che resta sopra alla Ternana nella classifica del campionato di Primavera 2 e in piena lotta play-off, sabato 9 marzo in casa dello Spezia.