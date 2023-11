Campionato Primavera 4. Disco rosso per i giallorossi nell’anticipo di ieri a Catania

I baby della Recanatese pagano a caro prezzo una giornata pessima in fase difensiva ed escono sconfitti 4-3 a Catania nell’anticipo della 6ª giornata del campionato Primavera 4. Match rocambolesco e dall’esito amaro per i ragazzi di Dottori, passati in vantaggio con Bordoni, raggiunti e superati dagli etnei prima dell’intervallo. Nella ripresa il pareggio di Pesaresi e risultato di nuovo ribaltato grazie a Massei. I rossoazzurri impattano e realizzano il gol decisivo al 93’ che consente loro di scavalcare in classifica i leopardiani che dovranno meditare e lavorare sodo per evitare certi capitomboli anche perché, nel prossimo weekend osserveranno il turno di riposo e riprenderanno il 25 novembre a Messina.